11 излеченных от коронавируса пензенцев выписались из больниц

12.09.2020 | 19:41

В субботу, 12 сентября, в Пензенской области покинули стены лечебных учреждений 11 человек, перенесших коронавирусную инфекцию.

Таким образом число выздоровевших достигло 8 245.

Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В этот же день стало известно о 90 новых выявленных случаях COVID-19. В общей сложности в Пензенской области насчитывается 9 211 заболевших COVID-19, из которых 117 пациентов скончались.