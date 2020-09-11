В Шемышейском районе арестовали двух забывчивых матерей

11.09.2020 | 15:07

В Пензенской области не переводятся родители, которых совершенно не волнует судьба своих детей. На сей раз приставам пришлось напомнить об обязанностях двум жительницам Шемышейского района.

Одна из гражданок длительное время уклонялась от уплаты алиментов на троих несовершеннолетних чад, двое из которых были помещены в детдом, а третьего забрала приемная семья. Нигде не работающая сельчанка накопила долг в 300 000 рублей.

Другая родительница тоже позабыла о необходимости платить деньги своим детям. Ее не привело в разум даже привлечение к уголовной ответственности. Отбыв наказание, женщина и дальше игнорировала факт своего материнства.

В итоге обеих должниц арестовали на 10 суток.

«Следующим шагом судебных приставов, направленным на то, чтобы побудить нерадивых матерей вспомнить о своих детях, будет привлечение их к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.