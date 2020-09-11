«Т Плюс» направило на подготовку Пензы к зиме более полумиллиарда

11.09.2020 | 09:34

«Т Плюс» завершило подготовку объектов теплоэнергетического комплекса Пензы к предстоящему отопительному сезону.

Объем ремонтных и инвестиционных вложений компании в коммунальную инфраструктуру города составляет более 500 млн рублей. Из них 250 млн вложены в реконструкцию и 100 млн - в ремонтные работы на тепловых сетях.

По программе реконструкции на четырех участках из семи устаревшие коммуникации заменены на новые в ППУ-изоляции, проведены мероприятия по благоустройству в местах разрытий и восстановлены зеленые зоны. На финишную прямую вышли работы на трех участках улиц Луначарского и Каракозова. Модернизация теплосетей вместе с благоустройством здесь будет закончена к 30 сентября.

Специалисты АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» опрессовали 127 километров тепломагистралей города. Во время гидравлических испытаний выявили 93 дефекта, 87 из них устранили. Остальные планируется ликвидировать до 15 сентября.

В ремонт подающих тепло пензенских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» компания до конца года направит 200 млн рублей. Основной объем работ проводится на ТЭЦ-1.

Энергетики «Т Плюс» трудятся в соответствии с согласованными в городской администрации графиками. Ремонты и техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства города позволят повысить качество и надежность поставки теплоресурса в дома жителей областного центра в отопительный сезон-2020/2021.