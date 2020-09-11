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Общество

Пожарные Пензенской области получили современные машины

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«Сегодня у нас, работников противопожарной службы, очень серьезный праздник. Мы сегодня получаем суперсовременную машину», - рассказал начальник СПЧ № 32 Лунинского района Вячеслав Давыдов.

Такой техники у него в распоряжении еще не было. Спецтранспорт оснащен всем необходимым оборудованием для ликвидации возгораний, а также оказания помощи пострадавшим во время чрезвычайных происшествий. Кроме того, в многочисленных отсеках находятся различные приспособления, облегчающие ежедневную работу огнеборцев.

Оборудован автомобиль и спецприборами - индивидуальными маячками, с помощью которых можно узнать, что происходит с сотрудниками, находящимися в эпицентре пожара.

«В случае если в непригодной для дыхания среде что-то произошло с газодымозащитником, он находится в неподвижном состоянии, здесь срабатывает сигнал. Отправляется дополнительное звено на помощь и спасение», - пояснил начальник ПЧ № 3 г. Пензы Николай Россеев.

Ключи от новых пожарных и оперативно-служебных автомобилей сотрудникам МЧС вручил глава региона, после чего руководитель службы рассказал о возможностях современной спецтехники. К примеру, цистерна, установленная на «Урале», вмещает в себя шесть тонн жидкости, предназначенной для тушения огня.

«Если открытый источник - минуты две. Быстро забирает», - отметил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Всего были вручены семь автомобилей - три пожарных и четыре легковых - общей стоимостью более 30 миллионов рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну так , 21 век товарищи. А они только получили. В Европе такие в 70 годах уже списали.

Гость||

Гость писал(a):

Ну так , 21 век товарищи. А они только получили. В Европе такие в 70 годах уже списали.
Шасси новое Урал Некст ,оборудование новое ,для сельской местности самое то.А для таких кретинов как ты ,в США до сих пор для пожарок используется шасси созданное почти 80 лет назад.

Имя: Гость
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