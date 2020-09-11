Пожарные Пензенской области получили современные машины

11.09.2020 | 20:03

«Сегодня у нас, работников противопожарной службы, очень серьезный праздник. Мы сегодня получаем суперсовременную машину», - рассказал начальник СПЧ № 32 Лунинского района Вячеслав Давыдов.

Такой техники у него в распоряжении еще не было. Спецтранспорт оснащен всем необходимым оборудованием для ликвидации возгораний, а также оказания помощи пострадавшим во время чрезвычайных происшествий. Кроме того, в многочисленных отсеках находятся различные приспособления, облегчающие ежедневную работу огнеборцев.

Оборудован автомобиль и спецприборами - индивидуальными маячками, с помощью которых можно узнать, что происходит с сотрудниками, находящимися в эпицентре пожара.

«В случае если в непригодной для дыхания среде что-то произошло с газодымозащитником, он находится в неподвижном состоянии, здесь срабатывает сигнал. Отправляется дополнительное звено на помощь и спасение», - пояснил начальник ПЧ № 3 г. Пензы Николай Россеев.

Ключи от новых пожарных и оперативно-служебных автомобилей сотрудникам МЧС вручил глава региона, после чего руководитель службы рассказал о возможностях современной спецтехники. К примеру, цистерна, установленная на «Урале», вмещает в себя шесть тонн жидкости, предназначенной для тушения огня.

«Если открытый источник - минуты две. Быстро забирает», - отметил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Всего были вручены семь автомобилей - три пожарных и четыре легковых - общей стоимостью более 30 миллионов рублей.