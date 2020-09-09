В Пензе медучреждения делают запасы средств индивидуальной защиты

09.09.2020 | 18:15

Защитить и пациентов, и медицинских работников от коронавируса в условиях пандемии - одна из задач системы здравоохранения. На фоне сентябрьского роста числа случаев заражения вопрос безопасности врачей и людей, находящихся на лечении в больницах, становится все актуальнее. Речь идет не только о тех учреждениях, где пребывают граждане с подтвержденным диагнозом COVID-19, но и о ведущих прием экстренных пациентов.

«Исключается пересечение потоков не облаченных в СИЗы врачей, медперсонала и пациентов. Мы создали зоны со шлюзами, и персонал через эти зоны как заходит, так и выходит», - пояснил главный врач городской клинической больницы им. Г. А. Захарьина Дмитрий Зиновьев.

Среди поступивших в экстренном порядке пациентов бывают люди с коронавирусом. Их перенаправляют в больницы с «красными зонами». Так, уже на этой неделе госпиталь для ветеранов после небольшого перерыва опять начнет работать с потенциально зараженными.

«Было принято решение, чтобы пациентов с отрицательными анализами, находящихся на долечивании на инфекционных койках, переводить в терапевтическое отделение госпиталя», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

За последние сутки в регионе выявлено 96 новых случаев заражений. 60 из них приходится на областной центр, 12 человек - жители Пензенского района. Рост заметен, не скрывает министр здравоохранения области.

«Для нас опасения вызывает, когда количество заболевших в сутки будет больше 150», - заявил он.

Осенью на фоне традиционных простудных заболеваний ситуация с распространением коронавируса осложнится. Поэтому в медучреждениях уже делают запасы средств индивидуальной защиты - даже там, где нет «красных зон».

«Каждый работник имеет три комплекта», - рассказал Дмитрий Зиновьев.

За прошедший период в области перенесли коронавирус в тяжелой форме более 100 работников медицинских организаций.