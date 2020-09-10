Ространснадзор проверит безопасность школьных автобусов

10.09.2020 | 14:28

Начался учебный год, и вместе с ним в Пензенской области стартовало профилактическое мероприятие «Школьный автобус».

До 30 сентября сотрудники Нижне-Волжского управления Ространснадзора будут еще более тщательно, чем обычно, проверять, как обеспечивается безопасность перевозок юных пензенцев.

Чтобы предупредить возможные риски со школьными автобусами, инспекторы проконтролируют наличие в них ремней безопасности и тахографов, исправность внешних световых приборов и другое.

К перевозчикам, которые не соблюдают требования законодательства, примут все возможные меры административного воздействия.