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Общество

Ространснадзор проверит безопасность школьных автобусов

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Начался учебный год, и вместе с ним в Пензенской области стартовало профилактическое мероприятие «Школьный автобус».

До 30 сентября сотрудники Нижне-Волжского управления Ространснадзора будут еще более тщательно, чем обычно, проверять, как обеспечивается безопасность перевозок юных пензенцев.

Чтобы предупредить возможные риски со школьными автобусами, инспекторы проконтролируют наличие в них ремней безопасности и тахографов, исправность внешних световых приборов и другое.

К перевозчикам, которые не соблюдают требования законодательства, примут все возможные меры административного воздействия.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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