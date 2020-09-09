В минздраве рассказали, кто сможет обследоваться на новых флюорографах

09.09.2020 | 09:48

Три передвижных флюорографа общей стоимостью почти 35 млн рублей, поступившие в Пензенскую область в конце августа, отправились в районы.

С 8 по 18 сентября флюорографию смогут пройти жители сел и деревень Сердобского района.

С 10 сентября до конца месяца передвижной аппарат будет работать в муниципальных образованиях Каменского района.

С 14 сентября флюорографы совершат выезды по селам Кузнецкого района.

«Эти машины - настоящие палочки-выручалочки, особенно для пожилых и тех, кто проживает далеко от районного центра», - цитирует пресс-служба регионального минздрава главного врача Сердобской межрайонной больницы Андрея Малахова.