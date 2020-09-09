В минздраве рассказали, кто сможет обследоваться на новых флюорографах

Три передвижных флюорографа общей стоимостью почти 35 млн рублей, поступившие в Пензенскую область в конце августа, отправились в районы.
С 8 по 18 сентября флюорографию смогут пройти жители сел и деревень Сердобского района.
С 10 сентября до конца месяца передвижной аппарат будет работать в муниципальных образованиях Каменского района.
С 14 сентября флюорографы совершат выезды по селам Кузнецкого района.
«Эти машины - настоящие палочки-выручалочки, особенно для пожилых и тех, кто проживает далеко от районного центра», - цитирует пресс-служба регионального минздрава главного врача Сердобской межрайонной больницы Андрея Малахова.
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