Стало известно о 114-й жертве коронавируса в Пензенской области

09.09.2020 | 08:09

В Пензенской области продолжают регистрировать смерти, вызванные коронавирусной инфекцией. 114-й жертвой стал 84-летний мужчина. Об этом стало известно в ночь с 8 на 9 сентября.

По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, мужчина страдал рядом сопутствующих заболеваний. В их числе генерализованный атеросклероз III степени с поражением аорты, коронарных, церебральных артерий, а также артериальная гипертензия, желчнокаменная болезнь, калькулезный холецистит, обструктивная болезнь легких, хронический бронхит, эмфизема легких и пневмосклероз.

«Причина смерти-коронавирусная инфекция, осложнение - субтотальная пневмония», - уточнила Черемушкина.

Из больниц за минувшие сутки выписали 30 человек. Всего пензенским врачам удалось вылечить 8 117 пациентов, подхвативших COVID-19.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 8 836 случаев заражения опасным вирусом. Режим повышенной готовности продлится как минимум до 17 сентября.