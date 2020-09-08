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Общество

В Пензенской области коронавирусом заразились еще более 90 человек

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Во вторник, 8 сентября, стало известно, что в Пензенской области COVID-19 заразились еще 94 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число инфицированных теперь составляет 8 836.

Днем ранее диагноз подтвердили у 97 жителей области. 38 из них оказались жителями Тамалинского района. 11 случаев инфекции зарегистрировали в Пензе, 15 - в Пензенском районе, 11 - в Сердобском.

По 6 заразившихся прибавилось в Лопатинском и Бессоновском районах, по 2 - в Кузнецком и Неверкинском. По одному случаю коронавируса выявили в Шемышейском, Никольском, Мокшанском, Колышлейском, Малосердобинском и Каменском районах.

Тогда же уточнялось, что вирус подхватили два малыша в возрасте 3 месяцев и 5 лет, и трое подростков 14, 16 и 17 лет.

7 сентября региональный оперштаб сообщил о смерти от коронавируса 79-летней женщины. Она стала 113-й жертвой опасной инфекции в Пензенской области. Выздоровели 8 087 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Верной дорогой идут товарищи...

А что молчит Роспотребнадзор?

Гость||

Идет снижение, идëт!!! Поэтому и молчит и Роспотребнадзор, и Минздрав! Все молчат, потому, что все у нас хо-ро-шо!!! Выборы впереди!!! И всех нас там оооочень ждут!!!!Ура, товарищи!!!!

Гость||

Снижаемся

Гость||

На снижение пошло на 3,09% меньше чем вчера. Вот это все умелые действия властей привели к такому результату.

Гость||

20 сентября близко...

Гость||

Отрицательный рост!

Гость||

Гость писал(a):

ость|08.09.2020 10:48|

Отрицательный рост!

Не путать с положительным спадом !!!

Гость||

Гость писал(a):

Не путать с положительным спадом !!!
Положат стадо...?

Гость||

Мотовилов писал(a):

Прививка против ковида - бесполезна (это просто международный распил и запугивание населения).

Ношение масок и обездвижение изолянтов - крайне вредно для их здоровья, особенно в пожилом возрасте. Большинство уже не восстанавливают прежний уровень здоровья

Если чувствуете себя здоровым, а дети не вызывают подозрений на плохое самочувствие - рекомендую воздержаться от опытов на себе.

Гость||

Дней через 10 после дня города еще не то будет.

Гость||

Хватит врать людям про смерть от ковида престарелых людей и больных онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не хотите их лечить, так не лечите, но не надо ставить несуществующий диагноз посмертно. Родственники узнают, что их близкие якобы "болели" ковид-19, лишь получая свидетельство о смерти. Лгуны, а не врачи!

Гость||

Можно разве сейчас проводить мероприятия с участием маленьких детей? Начальство заставляет.

Гость||

Вопрос не совсем по теме, но медицинский: почему уже вторую неделю не работает Контакт-центр, чтобы записать ребенка к педиатру? Дозвониться просто невозможно!!! Никогда такого не было. При этом педиатр вчера вопила, что будет принимать только по записи!!!

Гость||

Гость писал(a):

А что молчит Роспотребнадзор?
Команды не было, вот и молчит. Команду дадут - говорить потребнадзор будет.

Имя: Гость
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