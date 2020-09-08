В Пензенской области коронавирусом заразились еще более 90 человек

08.09.2020 | 10:31

Во вторник, 8 сентября, стало известно, что в Пензенской области COVID-19 заразились еще 94 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число инфицированных теперь составляет 8 836.

Днем ранее диагноз подтвердили у 97 жителей области. 38 из них оказались жителями Тамалинского района. 11 случаев инфекции зарегистрировали в Пензе, 15 - в Пензенском районе, 11 - в Сердобском.

По 6 заразившихся прибавилось в Лопатинском и Бессоновском районах, по 2 - в Кузнецком и Неверкинском. По одному случаю коронавируса выявили в Шемышейском, Никольском, Мокшанском, Колышлейском, Малосердобинском и Каменском районах.

Тогда же уточнялось, что вирус подхватили два малыша в возрасте 3 месяцев и 5 лет, и трое подростков 14, 16 и 17 лет.

7 сентября региональный оперштаб сообщил о смерти от коронавируса 79-летней женщины. Она стала 113-й жертвой опасной инфекции в Пензенской области. Выздоровели 8 087 человек.