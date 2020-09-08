9 сентября пензякам пообещали грозу с порывами ветра

08.09.2020 | 13:48

В среду, 9 сентября, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на гидрометеоцентр.

«Ожидается гроза, порывы юго-западного ветра 15-19 м/с, ночью сильный дождь», - предупреждают спасатели население.

При этом сохраняется высокая пожарная опасность - четвертого класса.

В целом в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью +9…+14 ºС, днем +15…+20 ºС.

Спасатели также предупредили, что из-за грозы возможны повреждения и обрывы линий электропередачи, аварийное отключение электроподстанций.

Специалисты напоминают: во время грозы нельзя приближаться к электрическим проводам, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не рекомендуется подходить к окну, следует выключить электроприборы - телевизор, компьютер и другие.

«Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода», - предупреждают спасатели.