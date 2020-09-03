В Пензенской области жертвами клещей стали 604 ребенка

03.09.2020 | 17:02

В четверг, 3 сентября, региональное управление Роспотребнадзора обнародовало информацию о числе пострадавших от укусов клещей за минувшую неделю.

К специалистам за помощью обратилось 98 человек, 34 из них - дети в возрасте до 14 лет. Всего с начала сезона активности опасных кровососов, который стартовал в области в начале марта, от их укусов пострадало 1 869 жителей, в их числе 604 ребенка.

За неделю на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза в лабораториях исследовали 199 членистоногих (всего 1 896), снятых с людей, в 46 случаях (20,3%) результаты были положительными.

За 7 месяцев 2020 года в регионе зарегистрировали 20 случаев боррелиоза. 15 диагностировали в Пензе, 2 – в Шемышейском районе, по 1 – в Колышлейском, Пачелмском, Пензенском.