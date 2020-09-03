В Пензенской области три территории получили статус памятников природы

03.09.2020 | 12:32

В Пензенской области созданы три особо охраняемые природные территории регионального значения: «Пойменная дубрава», «Озеро Сандерка» и «Участок русла реки Суры».

Памятник природы «Пойменная дубрава» площадью 371,6 га расположен в микрорайоне Ахуны областного центра. На его территории хорошо сохранились дубовые насаждения разного возраста. Особую ценность имеют редкие для региона биосообщества.

Здесь обитают занесенные в Красную книгу Пензенской области растения (тюльпан Биберштейна, зорька обыкновенная, перловник трансильванский), грибы (розово-пурпуровый, сатанинский и укорененный болеты, рубиноболет рубиновый, паутинник узнаваемый), бабочки (поликсены и мнемозины) и позвоночные животные (черепаха болотная и выдра).

Акватория в Лунинском районе площадью 57,1 га представляет собой хорошо сохранившуюся экосистему пойменного озера Сандерка, вода которого по всем показателям соответствует нормативам качества. Здесь обитает 15 видов рыб, в том числе ценных промысловых (лещ, сазан, щука).

ООПТ «Участок русла реки Суры» расположен в Лунинском и частично Никольском районах. Эта зона особо благоприятна для нереста и нагула ценных промысловых видов рыб: жереха, леща, сазана, сома, судака. Кроме того, участок служит местом обитания и нереста редких видов стерляди и украинской миноги, занесенных в Красную книгу Пензенской области.

«Для каждого памятника природы утверждено положение, устанавливающее его правовой статус, определяющее режим особой охраны, допустимые виды использования, а также сведения о площади, описание местоположения и границ», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Сейчас в регионе насчитывается 89 особо охраняемых природных территорий общей площадью 76,6 тыс. га. Это государственный заповедник «Приволжская лесостепь», 81 памятник природы и 7 государственных зоологических заказников.