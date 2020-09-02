В Спутнике школьников после линейки позвали на праздник

02.09.2020 | 15:42

13 первых классов в 2020/2021 учебном году набрали в школе имени М. Ю. Лермонтова, построенной

в Городе Спутнике. 1 сентября почти для четырех сотен ребят прозвучал первый звонок. На линейку к первоклассникам прибыли глава администрации Пензенского района Сергей Козин и министр промышленности, транспорта и инновационной политики региона Михаил Торгашин.

«Наши первоклашки - наша гордость! В этом году их 390, это большая надежда района и всего пензенского образования», - сказал в приветственном слове Сергей Козин.

«Хочется огромную благодарность выразить педагогам. Из этих детей вы вырастите настоящих граждан», - подчеркнул Михаил Торгашин.

Директор школы Ольга Баландина горячо поприветствовала новичков и пригласила в школу на первый в их жизни классный час.

Во второй половине дня всех школьников позвали в парк Спутника на детский праздник. Здесь работали аниматоры, мастера всевозможных поделок, пели юные вокалисты и били в барабаны музыканты шоу-группы.

День знаний в Спутнике прошел на отлично. Таких же оценок организаторы пожелали и всем пришедшим ученикам.