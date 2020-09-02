Стала известна программа Купринского литературного праздника

02.09.2020 | 15:05

В субботу, 5 сентября, в Наровчате пройдет XXXVI Купринский литературный праздник, посвященный 150-летию со дня рождения уроженца этого города А. И. Куприна.

Мероприятие начнется в 11:00 с возложения цветов к бюсту писателя. Затем гости праздника пройдут по улице Наровчата, стилизованной под пространство уездного города. Там будут работать площадки-реконструкции конца XIX - начала XX века.

«Свое мастерство покажут кузнецы, гончары, вместе с которыми можно будет попробовать изготовить на память подкову «на счастье», а на гончарном круге вылепить изделие из глины», - рассказали в пресс-службе регионального минкульта.

Также на празднике вручат награды лауреатам XXI Купринского творческого конкурса «Гранатовый браслет». Гостями мероприятия станут прославленные актеры театра и кино Елена Захарова и Андрей Зибров. С 12:00 до 13:00 на сцене выступят заслуженный артист России Валерий Семин и известные пензенские творческие коллективы.

Для детей и взрослых организуют несколько интерактивных площадок: «Чудесный доктор», «Мой полет», «Олеся», «Белый пудель», «Суламифь», «Французские мотивы». Там участники праздника встретятся с героями произведений писателя.

Для маленьких зрителей театр «Кукольный дом» покажет музыкальную сказку. Начало в 11:30. После представления желающие поговорят с артистами и научатся управлять куклами.

С 11:00 до 15:00 для участников праздника организуют Художественную и Сувенирную аллеи, где можно будет приобрести изделия декоративно-прикладного творчества, фестиваль «Купринское яблоко» с дегустацией и продажей яблочного варенья, товаров «яблочной» тематики и «Экскурсионное бюро», которое предложит пешеходные маршруты по достопримечательностями Наровчата и посещение музея А. И. Куприна.

Кроме того, гости мероприятия смогут поиграть в шашки тыквами и в городки, увидят выставку кошек, шоу Театра моды Ольги Букиной и спортивное представление «Купринский норматив ГТО», написать «Купринский диктант» и многое другое.

До места проведения праздника можно добраться на личном автомобиле, а также на микроавтобусах, которые отправятся со станции Пенза-I в 8:30.

«Необходима предварительная запись (до 18:00 3 сентября) по телефону 8 (8412)-56-33-32 либо по электронной почте tic-penza@mail.ru. В заявке нужно указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон и количество человек», - добавили в региональном минкульте.

Поездка туда и обратно обойдется в 850 рублей.