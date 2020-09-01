В Пензе у должницы по налогам арестовали Daewoo Matiz

01.09.2020 | 11:04

В Пензе должница по налоговым платежам может потерять автомобиль, если не внесет требуемую сумму в бюджет.

В пресс-службе регионального управления ФССП рассказали, что с жительницы Железнодорожного района требовалось взыскать около 68 тысяч рублей. Должница получила постановление от приставов, но не явилась к ним.

Сотрудники ведомства направили запрос в ГИБДД УМВД России по Пензенской области и получили информацию, что за гражданкой зарегистрирован Daewoo Matiz 2008 года выпуска.

«Регулярное посещение судебным приставом адреса должницы не позволяло застать ее дома. Оставленные в двери повестки были аккуратно сложены на подоконнике и напоминали самому судебному приставу, сколько раз он приходил», - рассказали в УФССП.

После очередного визита пристав обошел окрестности и нашел машину в нескольких кварталах от дома гражданки. Он вернулся к ее квартире и громко сообщил об аресте транспортного средства и его эвакуации. Женщина открыла дверь и пообещала оплатить задолженность в ближайшее время.

«Памятуя о своих походах по адресу и вокруг всего микрорайона, судебный пристав был неумолим. Он составил акт описи о наложении ареста на имущество», - резюмировали в УФССП.

Если горожанка в ближайшее время не погасит долг, машину реализуют.