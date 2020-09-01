Александр Никишин рассказал на уроке о бойцах невидимого фронта

01.09.2020 | 16:02

Во вторник, 1 сентября, в Пензе глава регионального минздрава Александр Никишин провел открытый урок для учащихся лицея № 55.

Перед этим чиновник принял участие в торжественной линейке и пожелал школьникам хороших отметок и интересных открытий, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области.

На занятии Александр Никишин рассказал одиннадцатиклассникам о «бойцах невидимого фронта» - медработниках, которые вышли на борьбу с COVID-19.

«Распространение новой коронавирусной инфекции, безусловно, внесло свои коррективы в работу медицинских организаций. В кратчайшие сроки в области пришлось развернуть в четыре раза больше инфекционных коек для размещения пациентов во время стационарного лечения. Медики оказались на переднем фронте борьбы с неизвестным, опасным вирусом. Их труд в условиях коронавируса можно назвать поистине героическим», - отметил глава минздрава.

Он назвал этих врачей лучшим примером для ребят, избравших для себя профессию медицинского работника, и подчеркнул, как важно овладеть фундаментальными знаниями, получить навыки и умения, которые в дальнейшем помогут стать хорошими специалистами.