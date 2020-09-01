Сетевое издание|18+|Вторник|1 сен 2020|17:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+21oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Александр Никишин рассказал на уроке о бойцах невидимого фронта

Печать

Во вторник, 1 сентября, в Пензе глава регионального минздрава Александр Никишин провел открытый урок для учащихся лицея № 55.

Перед этим чиновник принял участие в торжественной линейке и пожелал школьникам хороших отметок и интересных открытий, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области.

На занятии Александр Никишин рассказал одиннадцатиклассникам о «бойцах невидимого фронта» - медработниках, которые вышли на борьбу с COVID-19.

«Распространение новой коронавирусной инфекции, безусловно, внесло свои коррективы в работу медицинских организаций. В кратчайшие сроки в области пришлось развернуть в четыре раза больше инфекционных коек для размещения пациентов во время стационарного лечения. Медики оказались на переднем фронте борьбы с неизвестным, опасным вирусом. Их труд в условиях коронавируса можно назвать поистине героическим», - отметил глава минздрава.

Он назвал этих врачей лучшим примером для ребят, избравших для себя профессию медицинского работника, и подчеркнул, как важно овладеть фундаментальными знаниями, получить навыки и умения, которые в дальнейшем помогут стать хорошими специалистами.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Молодец!!!

Гость||

но «бойцы невидимого фронта» - это все таки штирлицы, а не эскулапы :)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте