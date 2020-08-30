В Кузнецке обсудили демографическую ситуацию

30.08.2020 | 13:43

В Кузнецке за 6 месяцев 2020 года родилось 327 малышей. Это на 31 меньше, чем за тот же период 2019-го.

С января по июнь в городе скончались 612 человек, что на 5 больше по сравнению с прошлогодним показателем.

«По рождаемости Кузнецк занимает четвертое место по Пензенской области, по смертности – седьмое», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Среди причин смерти кузнечан лидируют болезни системы кровообращения. Вторую позицию занимает рак, третью - гибель от травм, отравлений и несчастных случаев.

«Специалисты, курирующие систему здравоохранения, предлагают усилить качество проведения профилактических мероприятий с целью раннего выявления заболеваний, опасных для жизни», - добавили в мэрии.

Кроме того, в городе реализуется проект «Спорт – норма жизни», направленный на пропаганду здорового образа жизни и вовлечение кузнечан в занятия физкультурой.