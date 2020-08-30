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Общество

В Кузнецке обсудили демографическую ситуацию

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В Кузнецке за 6 месяцев 2020 года родилось 327 малышей. Это на 31 меньше, чем за тот же период 2019-го.

С января по июнь в городе скончались 612 человек, что на 5 больше по сравнению с прошлогодним показателем.

«По рождаемости Кузнецк занимает четвертое место по Пензенской области, по смертности – седьмое», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Среди причин смерти кузнечан лидируют болезни системы кровообращения. Вторую позицию занимает рак, третью - гибель от травм, отравлений и несчастных случаев.

«Специалисты, курирующие систему здравоохранения, предлагают усилить качество проведения профилактических мероприятий с целью раннего выявления заболеваний, опасных для жизни», - добавили в мэрии.

Кроме того, в городе реализуется проект «Спорт – норма жизни», направленный на пропаганду здорового образа жизни и вовлечение кузнечан в занятия физкультурой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сокращение рождаемости на 10% , это рывок или прорыв?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Специалисты, курирующие систему здравоохранения, предлагают усилить качество проведения профилактических мероприятий с целью раннего выявления заболеваний, опасных для жизни», - добавили в мэрии.
Такие элементарные вещи понимает любой дворник.

Гость||

Сложно, а скорее невозможно, получить бесплатное обследование УЗИ сердца,сложно, а скорее невозможно, попасть к бесплатному кардиологу и не удивительно, что люди не дождавшись квалифицированной помощи тихо умирают. Страшно, но это подтверждено теперь и статистикой...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, в городе реализуется проект «Спорт – норма жизни»
Поэтому на территории футбольного стадиона у ДК Рассвет собрались что то построить.

Гость||

уже меньше 80 т жителей в кузнецке?

Гость||

327 человек на 100-тысячный город за полгода! Это полный капут! посмотрите рождаемость в начале 20 века, в селе с 3-5 тыс чел рождалось по 150-300 детей в год. Кто ещё сомневается зачем эта партия пришла к власти?!

Имя: Гость
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