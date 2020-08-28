В Пензе родители с раннего утра встали в очередь у художественной школы

28.08.2020 | 18:02

С первыми лучами солнца у крыльца детской художественной школы № 1 имени В. Е. Татлина начала формироваться очередь. Родители детей, которые хотят рисовать, пытались записать своих юных творцов в учреждение дополнительного образования.

«В прошлом году мы попали в резерв, но нам не позвонили. В этом году решили приехать с утра, в 4:15, вот и стоим», - рассказала жительница г. Пензы.

Школа имени В. Е. Татлина - одна из старейших в городе. Репутация у учреждения отличная, знания, которые дают в стенах учреждения, настолько фундаментальны, что многие выпускники без проблем выдерживают экзамены в высшие учебные заведения. Поэтому и желающих попасть туда всегда много.

«Мы электронно записались, на сайте», - отметила горожанка.

В школу впускали небольшими группами. Приемная комиссия во главе с директором не прекращала работать с теми, кто пришел подавать заявление. Знакомились с портфолио ребят, а те принесли свои рисунки.

«На всех желающих пока мест не хватает. Нам в этом году пообещали, что будет здание, будет возможность и на другие программы набирать детей, поэтому возможно, что после Нового года будет еще один набор», - сообщила директор детской художественной школы № 1 им. В. Е. Татлина Татьяна Ивайловская.

Количество принятых зависит от предыдущего выпуска. Точную цифру, сколько зачислят воспитанников, директор затрудняется назвать. У некоторых оказавшихся в резерве может через пару месяцев появиться шанс.

«Когда первая адаптация пройдет и уйдут люди, которые просто попали случайно, тогда кандидаты займут их места. Чаще всего кандидаты - это люди, которые просто жаждет получать это образование», - пояснила Татьяна Ивайловская.

С подачей документов испытания не завершаются. В начале сентября пройдут экзамены для зачисления на предпрофессиональные программы в 1-х, 4-х и 5-х классах.