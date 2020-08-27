В Пензе телебашня на Западной Поляне пострадала от удара молнии

Стало известно, почему не включают подсветку телевизионной башни в микрорайоне Западная Поляна в Пензе. Ранее с таким вопросом в редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель города.
Как пояснили в областном радиотелевизионном передающем центре, огни на конструкции погасли в результате ЧП.
12 июня в телевышку попала молния. Разряд вывел из строя часть оборудования, которое входило в состав художественной подсветки.
На данный момент специалистам удалось устранить неисправности и наладить работу техники.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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