В Пензе телебашня на Западной Поляне пострадала от удара молнии

27.08.2020 | 09:27

Стало известно, почему не включают подсветку телевизионной башни в микрорайоне Западная Поляна в Пензе. Ранее с таким вопросом в редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель города.

Как пояснили в областном радиотелевизионном передающем центре, огни на конструкции погасли в результате ЧП.

12 июня в телевышку попала молния. Разряд вывел из строя часть оборудования, которое входило в состав художественной подсветки.

На данный момент специалистам удалось устранить неисправности и наладить работу техники.