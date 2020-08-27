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Общество

В Пензе телебашня на Западной Поляне пострадала от удара молнии

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Стало известно, почему не включают подсветку телевизионной башни в микрорайоне Западная Поляна в Пензе. Ранее с таким вопросом в редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель города.

Как пояснили в областном радиотелевизионном передающем центре, огни на конструкции погасли в результате ЧП.

12 июня в телевышку попала молния. Разряд вывел из строя часть оборудования, которое входило в состав художественной подсветки.

На данный момент специалистам удалось устранить неисправности и наладить работу техники.

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Гость||

Включайте, темно.

Гость||

Жаль, что не всю башню, чтобы зомби ящики не работали. Люди книги бы читали, ум яснее взгляд твердее и ясен будет.

Гость||

Гость писал(a):

Жаль, что не всю башню, чтобы зомби ящики не работали. Люди книги бы читали, ум яснее взгляд твердее и ясен будет.
Наивный! Кто ранее не читал книги, позже тем более не будет.

Гость||

Гость писал(a):

Люди книги бы читали, ум яснее взгляд твердее и тупее
Да, много таких начетчиков бывало, кость вместо мозга в итоге.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Она вообще устарела как предмет цивилизации и должна быть реконструирована под объект визуального развлечения (ообозрения, иллюминиции). Ибо ТВ превратилось в метод зомбирования рабов и дебилов (не смотрю уже 30 лет). Радио ДВ, СВ, КВ, УКВ вообще дотла уничтожено монополистами сотовой связи. Принимаются только Китай, ислам, кубанос...

Гость||

на ремонт 100 лямов

Гость||

Заземление? Молниеотвод? Не, не слыхали.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

УКВ вообще дотла уничтожено монополистами сотовой связи. Принимается только Китай, ислам, кубанос...
И это говорит бывший инженер.Ну какой инженер такие и изобретения.)))Гражданский вещательный диапазон УКВ/ФМ 65-108 МГц,на данный момент 22 радиостанции.Любая радиостанция вещает через интернет,в чём проблема.

Гость||

Гость писал(a):

Заземление? Молниеотвод? Не, не слыхали.
А он там и сработал ,вещательное оборудование не пострадало,так как имеет защиту ,а это впринципе не имеет защиты.Это как с армейским авто ,которые имеют экранированное электрооборудование .

Гость||

Гость писал(a):

Заземление? Молниеотвод? Не, не слыхали.
Глуповат ты, мой милый радиолюбитель...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):
УКВ вообще дотла уничтожено монополистами сотовой связи. Принимается только Китай, ислам, кубанос...
И это говорит бывший инженер.Ну какой инженер такие и изобретения.)))Гражданский вещательный диапазон УКВ/ФМ 65-108 МГц,на данный момент 22 радиостанции.Любая радиостанция вещает через интернет,в чём проблема.
Этот диапазон укв фм недоступен нормальным радиоприёмникам. Они все молчат. Радио России, Маяк, местное радио. Теперь необходимо иметь при себе дорогой интернет, убивающий газа и энергию, либо непонятную постоянно замолкавшую коробочку-колонку, либо мерзкие наушники в ушных раковинах. Да ещё постоянно заряжать их и носить в ремонт.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

12 июня в телевышку попала молния.
Так она и до 12 июня давно не подсвечивалась.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Ибо ТВ превратилось в метод зомбирования рабов и дебилов (не смотрю уже 30 лет)
стал дебилом 30 лет назад?

Ну это многое объясняет

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

непонятную постоянно замолкавшую коробочку-колонку, либо мерзкие наушники в ушных раковинах.
ну точно. типичный идиота кусок!

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

ДВ, СВ, КВ
а зачем оно нужно? В городе полнейший радио-смог от импульсных источников питания (драйверы ламп, зарядные устройства, блоки питания). Даже на даче на этих диапазонах уже "фонит". Бессмысленно развивать вещание в этих диапазонах.

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Имя: Гость
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