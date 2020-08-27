В Кузнецке расчищают площадку для строительства нового ФОКа

27.08.2020 | 09:16

В Кузнецке подрядчик приступил к расчистке территории, на которой будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В среду, 26 августа, ход работ проверил глава местной администрации Сергей Златогорский.

«Участок на окраине Западного микрорайона некоторое время использовался как футбольное поле с искусственным покрытием. Администрация города искала возможность провести реконструкцию и кардинально улучшить условия для занятий спортом в этом районе», - напомнили в пресс-службе органа власти.

В итоге город стал участником федерального проекта, в соответствии с которым на приобретение оборудования для ФОКа будет выделено 25 млн руб.

В настоящее время подрядчик демонтирует старое ограждение поля и снимает искусственное покрытие. В дальнейшем эти материалы будут использованы на школьных стадионах.

Новый комплекс будет включать в себя хоккейную коробку, футбольное поле с искусственным покрытием размером 60 х 30 метров, 200-метровую беговую дорожку с резиновым покрытием, стритбольную площадку, тренажерный комплекс, лыжероллерную трассу и трибуну на 100 мест.

«Заниматься на базе комплекса можно будет круглый год», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.