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Общество

В Кузнецке расчищают площадку для строительства нового ФОКа

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В Кузнецке подрядчик приступил к расчистке территории, на которой будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В среду, 26 августа, ход работ проверил глава местной администрации Сергей Златогорский.

«Участок на окраине Западного микрорайона некоторое время использовался как футбольное поле с искусственным покрытием. Администрация города искала возможность провести реконструкцию и кардинально улучшить условия для занятий спортом в этом районе», - напомнили в пресс-службе органа власти.

В итоге город стал участником федерального проекта, в соответствии с которым на приобретение оборудования для ФОКа будет выделено 25 млн руб.

В настоящее время подрядчик демонтирует старое ограждение поля и снимает искусственное покрытие. В дальнейшем эти материалы будут использованы на школьных стадионах.

Новый комплекс будет включать в себя хоккейную коробку, футбольное поле с искусственным покрытием размером 60 х 30 метров, 200-метровую беговую дорожку с резиновым покрытием, стритбольную площадку, тренажерный комплекс, лыжероллерную трассу и трибуну на 100 мест.

«Заниматься на базе комплекса можно будет круглый год», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

почему в Нижнем Ломове не строят Ленту?некуда сходить и потусоваться.обещали.а то надоел запах индюков

Имя: Гость
Комментарий:

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