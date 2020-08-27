1 сентября в пензенских школах вспомнят о годовщине Победы

27.08.2020 | 09:05

В Пензенской области новый учебный год начнут с открытых уроков, которые будут посвящены 75-летию Победы.

Также правительство региона приняло решение пополнить библиотеки образовательных учреждений детской художественной литературой о войне 1941-1945 годов.

«В соответствии с поручением главы государства Владимира Путина разрабатывается новый федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, который будет служить ресурсной базой воспитательной работы в школе», - процитировала губернатора Ивана Белозерцева пресс-служба правительства области.

В регионе на базе бывшего лагеря «Радуга» создадут центр патриотического воспитания «Авангард». Там будут проходить учебные сборы школьников и юнармейцев.

Кроме того, губернатор поручил разработать специальный курс изучения Конституции РФ, чтобы в удобной и понятной форме донести до ребят основной закон страны.