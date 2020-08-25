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Общество

В областной больнице Бурденко ответили на обвинения в халатности

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В областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко прокомментировали инцидент, произошедший с пострадавшим в ДТП мужчиной. Информация появилась в аккаунте учреждения в Instagram.

Ранее родственники пострадавшего разместили в соцсети «ВКонтакте» видеоролик, где обвинили врачей в неоказании помощи пациенту. По словам автора кадров, близким раненого мужчины, которые доставили его в медучреждение, пришлось полчаса ожидать, когда персонал подойдет к нему. В итоге пострадавший скончался.

Заведующий приемным отделением областной больницы Сергей Назаров рассказал, что мужчина попал к ним уже без признаков жизни.

«23 августа сего года в 21:55 был доставлен пациент, пострадавший после дорожно-транспортного происшествия. Осмотрен дежурным врачом-терапевтом. При осмотре признаков сердцебиения, признаков дыхания не определялось», - отметил медик.

Он добавил, что также отсутствовала реакция зрачков пациента на свет. Врач сделал вывод о тяжелом повреждении центральной нервной системы.

К мужчине вызвали реаниматолога и хирурга, которые провели реанимацию. Однако, несмотря на усилия врачей, пациент скончался.

«В 22:26 констатирована смерть», - подытожил Сергей Назаров.

По его словам, мужчина находился в приемном отделении больницы в течение 30 минут. Кадры были сделаны спустя 2-3 минуты после поступления пострадавшего. Помощь ему оказали незамедлительно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Улыбнуло, выкрутились думают. а зря.

Гость||

Никто не выкручиваться. Цыганьё приволокли труп. Сами виноваты.

Гость||

А почему родственники не вызвали скорую. Сами тискали его не известно где, а врачи теперь виноваты.

Гость||

Гость писал(a):

Никто не выкручиваться. Цыганьё приволокли труп. Сами виноваты.
Ну знаешь, если зажиточное цыганье, то подтянут эскулапов за бардак.

Гость||

Какая разница в национальности? Если с вашими близкими что случиться - вы спасать их не будете?! Однозначно - не верю этим оправданиям...

Гость||

Никто никого не притянет. Даже суперзажиточные пойдут по всем известному адресу.

Гость||

Посмотреть по камерам видеонаблюдения, делов-то...

Гость||

Нет полиса и разговоров нет.

Гость||

В экстренном случае обязаны спасать без полиса. Реанимационные спасательные действия должны проводиться в любом случае.

Гость||

Вот и плохо! Все "иностранцы" едут в Россию рожать на халяву. И с болячками,вроде приспичило здесь.

Некоторые не работают всю жизнь,а их лечат бесплатно. Это не правильно.

Гость||

Когда человек умирает - он должен показать полис и паспорт? Вы в своем уме? На лбу не написано - гражданин какой страны и наличие полиса. Не дай бог Вам самому придется оказаться без документов на грани смерти..

Гость||

Гость писал(a):

Когда человек умирает - он должен показать полис и паспорт? Вы в своем уме? На лбу не написано - гражданин какой страны и наличие полиса. Не дай бог Вам самому придется оказаться без документов на грани смерти..
Да, если вы забыли дома паспорт, сначала идите за паспортом, а потом умирайте.

Гость||

Почему на место дтп не вызвали скорую

Гость||

Те, кто считает, что врачи мрази и всех врачей пороть, не забывайте, вы придёте к нам и умирать вы будете в любом случае в наших руках. И только медсестра знает, что у неё в шприце!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

где обвинили врачей в неоказании помощи пациенту. По словам автора кадров, близким раненого мужчины, которые доставили его в медучреждение, пришлось полчаса ожидать
Выходит, наврали?

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Имя: Гость
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