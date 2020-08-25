В областной больнице Бурденко ответили на обвинения в халатности

25.08.2020 | 14:14

В областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко прокомментировали инцидент, произошедший с пострадавшим в ДТП мужчиной. Информация появилась в аккаунте учреждения в Instagram.

Ранее родственники пострадавшего разместили в соцсети «ВКонтакте» видеоролик, где обвинили врачей в неоказании помощи пациенту. По словам автора кадров, близким раненого мужчины, которые доставили его в медучреждение, пришлось полчаса ожидать, когда персонал подойдет к нему. В итоге пострадавший скончался.

Заведующий приемным отделением областной больницы Сергей Назаров рассказал, что мужчина попал к ним уже без признаков жизни.

«23 августа сего года в 21:55 был доставлен пациент, пострадавший после дорожно-транспортного происшествия. Осмотрен дежурным врачом-терапевтом. При осмотре признаков сердцебиения, признаков дыхания не определялось», - отметил медик.

Он добавил, что также отсутствовала реакция зрачков пациента на свет. Врач сделал вывод о тяжелом повреждении центральной нервной системы.

К мужчине вызвали реаниматолога и хирурга, которые провели реанимацию. Однако, несмотря на усилия врачей, пациент скончался.

«В 22:26 констатирована смерть», - подытожил Сергей Назаров.

По его словам, мужчина находился в приемном отделении больницы в течение 30 минут. Кадры были сделаны спустя 2-3 минуты после поступления пострадавшего. Помощь ему оказали незамедлительно.