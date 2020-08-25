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Общество

Коронавирус: за сутки в области прибавилось 54 пациента

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Во вторник, 25 августа, число заразившихся COVID-19 в Пензенской области достигло 7 742. Как сообщили в московском оперативном штабе, за сутки прибавилось 54 пациента.

24 августа выявили 50 случаев коронавируса, 23-го - 48, 22-го - 50.

7 317 человек сумели побороть вирус и были выписаны из медучреждений. 103 жителя области стали жертвами новой инфекции, 60 из них женщины, 43 - мужчины. Почти все скончавшиеся страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

В регионе продлили действие режима повышенной готовности до 27 августа включительно. На самоизоляции рекомендовано оставаться лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот и с прибавочкой вас. Шабаш 16 на Советской площади приносит результаты?

Гость||

Гость писал(a):

Где и как этот вирус только находят ?

Уверен, что вирус создан в центре Гамалея по заданию политиков от цифрового интеллекта. Это весьма умная и защищённая программа снижения численности населения. Но не через поголовное распространение вируса (он сам в принципе безобиден), а через деморализацию населения, ношение масок, изоляцию в клиниках и в квартирах без движения и без пребывания на свежем воздухе. А завершающий этап - чипизация и выборочная "выбраковка"

Примечательно, что изоляции, госпитализации и ношению масок изуверски понуждают именно "наиболее лишние" слои населения - больных-хроников и престарелых. Естественно, самые слабые из них этого не выдерживают и ломаются.

Единственное средство защиты - свежий воздух (вентиляция лёгких природной средой) в сочетании с прогулками на чистой природе.

Жизнь в тачках и запертых квартирах, пребывание в заразных клиниках и хождение в масках - чудовищная ошибка современного человека.

+100500

Гость||

Прибавка за счёт тех, кто специально ходил пожрать пирог

Имя: Гость
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