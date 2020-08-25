Коронавирус: за сутки в области прибавилось 54 пациента

25.08.2020 | 10:41

Во вторник, 25 августа, число заразившихся COVID-19 в Пензенской области достигло 7 742. Как сообщили в московском оперативном штабе, за сутки прибавилось 54 пациента.

24 августа выявили 50 случаев коронавируса, 23-го - 48, 22-го - 50.

7 317 человек сумели побороть вирус и были выписаны из медучреждений. 103 жителя области стали жертвами новой инфекции, 60 из них женщины, 43 - мужчины. Почти все скончавшиеся страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

В регионе продлили действие режима повышенной готовности до 27 августа включительно. На самоизоляции рекомендовано оставаться лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем.