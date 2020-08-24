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Общество

Прокуратура рассказала о нарушениях безопасности на детских аттракционах

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Прокуратура Пензенской области отчиталась о результатах проверки детских игровых площадок и аттракционов. Почти в каждом районе в их эксплуатации выявили нарушения.

Сотрудники прокуратуры обратили внимание на неудовлетворительное состояние оборудования, плохое покрытие зон приземления на детских площадках, отсутствие информационных табличек и паспортов на техническое оснащение.

Так, в Пензенском районе на аттракционы «Минипоезд «Сафари» и Pirate Jet отсутствовал журнал, в который вносятся результаты ежедневных проверок, а также журнал технического обслуживания и ремонта.

Не смогли предъявить нужных документов и на батутный комплекс «Кенгуру». В частности, не было руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию и бумаг, подтверждающих проведение полной технической проверки аттракциона.

«С целью устранения нарушений прокурор Пензенского района внес эксплуатанту представление. По результатам его рассмотрения техническая и эксплуатационная документация восполнена», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В Неверкинском районе администрация не принимала мер к реконструкции игровой площадки, которая находится в охранной зоне линии электропередачи.

В Бековском, Белинском, Бессоновском, Вадинском, Колышлейском, Неверкинском районах власти не следили за техническим состоянием игрового оборудования площадок, которые находятся на балансе муниципалитета, не планировали их ежегодные осмотры и ремонт.

В Каменке на площадке в центре культуры и досуга детские аттракционы покрылись коррозией, карусели не работали, безопасная эксплуатация игрового комплекса не была обеспечена.

«Схожие нарушения имели качели, горки, машинки на детских игровых площадках в разных районах города, закрепленные на праве хозяйственного ведения за МУП «Каменское ЖКХ», - добавила Светлана Артамонова.

По результатам прокурорской проверки двух сотрудников Центра культуры и досуга Каменки и МУП «Каменское ЖКХ» привлекли к ответственности по статьям 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) и 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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