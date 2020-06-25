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Общество

Еще 10 пензенских детей и подростков подхватили коронавирус

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В Пензенской области среди 70 новых заболевших коронавирусной инфекцией оказалось 10 несовершеннолетних. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

По ее словам, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у детей в возрасте 4, 5, 7, 8 и 10 лет, а также 17-летнего подростка. Кроме того, заболели по двое детей в возрасте 2 и 6 лет.

В настоящее время под медицинским наблюдением в Пензенской области находится 5 387 человек, сняты с него 18 327.

В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» проведено 44 952 исследования на COVID-19 (обследовано 43 819 человек), в лабораториях лечебной сети - 94 549 исследований (87 705 человек).

По данным на вечер 24 июня, в Пензенской области от коронавирусной инфекции излечились 4 100 человек. Умерли 37. О последней жертве, женщине 1962 года рождения, также стало известно накануне.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Не берегут детишек своих любимые родители как и себя, ищут приключений

Гость||

подхватили.... хорошо, что хоть не "залетели" редактору в руки нагадить(((((

Гость||

Беспечные родители,когда же до них дойдёт ,что это страшно!!!

Они везде их таскают с собой!

Гость||

Гость писал(a):

подхватили.... хорошо, что хоть не "залетели"
Огребли! Сто раз уже говорили, как писать / рука-лицо/

Гость||

нефиг с земли всякую гадость в рот тянуть!

Гость||

Гость писал(a):

Беспечные родители,когда же до них дойдёт ,что это страшно!!!
Ну и во сколько раз, SARS-Cov-2 страшнее других коронавирусов?

Имя: Гость
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