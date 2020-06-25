Еще 10 пензенских детей и подростков подхватили коронавирус

25.06.2020 | 11:39

В Пензенской области среди 70 новых заболевших коронавирусной инфекцией оказалось 10 несовершеннолетних. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

По ее словам, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у детей в возрасте 4, 5, 7, 8 и 10 лет, а также 17-летнего подростка. Кроме того, заболели по двое детей в возрасте 2 и 6 лет.

В настоящее время под медицинским наблюдением в Пензенской области находится 5 387 человек, сняты с него 18 327.

В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» проведено 44 952 исследования на COVID-19 (обследовано 43 819 человек), в лабораториях лечебной сети - 94 549 исследований (87 705 человек).

По данным на вечер 24 июня, в Пензенской области от коронавирусной инфекции излечились 4 100 человек. Умерли 37. О последней жертве, женщине 1962 года рождения, также стало известно накануне.