В Пензенской области выявили еще 70 случаев коронавируса

25.06.2020 | 10:31

Утром в четверг, 25 июня, оперативный штаб обнародовал последние данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

Согласно данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф, в Пензенской области за минувшие сутки зарегистрировано 70 новых заражений. Общее число случаев COVID-19 достигло 4 593.

Таким образом, в течение последней недели в регионе ежедневно выявляют в среднем чуть более 70 заболевших. 18 июня было зарегистрировано 70 новых больных, 19-го - 75, 20-го - 73, 21-го - 83, 22-го - 73, 23-го - 71, 24-го - 72.

По данным на вечер 24 июня, в Пензенской области от коронавирусной инфекции излечились 4 100 человек. Умерли 37. О последней жертве, женщине 1962 года рождения, также стало известно накануне.