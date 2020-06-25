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Общество

В Пензенской области выявили еще 70 случаев коронавируса

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Утром в четверг, 25 июня, оперативный штаб обнародовал последние данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

Согласно данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф, в Пензенской области за минувшие сутки зарегистрировано 70 новых заражений. Общее число случаев COVID-19 достигло 4 593.

Таким образом, в течение последней недели в регионе ежедневно выявляют в среднем чуть более 70 заболевших. 18 июня было зарегистрировано 70 новых больных, 19-го - 75, 20-го - 73, 21-го - 83, 22-го - 73, 23-го - 71, 24-го - 72.

По данным на вечер 24 июня, в Пензенской области от коронавирусной инфекции излечились 4 100 человек. Умерли 37. О последней жертве, женщине 1962 года рождения, также стало известно накануне.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

всем уже фиолетово на вирус, предлагаю прекратить публикацию статистики

Гость||

Не верю в эту статистику, когда внебольничная пневмония, ниоткуда возникшая, вообще не учитывается!

Гость||

Гость писал(a):

предлагаю прекратить публикацию статистики
И начать опять после обнуления.

Гость||

Дурачок с утра уже комментирует

Гость||

и как они их вычисляют только?

Гость||

пенза топчется на одном месте. никакого прогресса в снижении заразы. не справляется правительство пензенское с ситуацией . хоть бы помощь попросили. сидят, бездействуют

Гость||

Гость писал(a):

и как они их вычисляют только?
по вышкам 5G

Гость||

Не верю в эту статистику, когда внебольничная пневмония, ниоткуда возникшая, вообще не учитывается!

пневмония как раз результат действия ковид 19, поэтому ее тоже нужно включать в общее количество заболевших

Гость||

а сколько гемороя выявили?

Гость||

необходимо отменять все оставшиеся ограничения, вирус не опасен для 99,99 % населения

Гость||

Вирус крайне опасен, необходимо усилить самоизоляцию на 99,99%!!!

Гость||

Гость писал(a):

Вирус крайне опасен, необходимо усилить самоизоляцию на 99,99%!!!
Предлагаю всем истеричкам включить мозг и подумать. Что на сегодня имеем: 4593 случаев заражения коронавирусом. Дабы пресечь истеричные вопли: а как же пневмония, а как же лечащиеся на дому, утроим эту цифру и будем считать, что заболевших у нас сказочными заболеваниями 14000 человек. Это составляет приблизительно 1 процент от численности населения. А теперь начинаем думать: нам говорили, что вирус сверх заразный и очень опасный. Примем во внимание, что у нас много способствующих распространению вируса факторов, а именно: общественный транспорт и никакая дисциплина населения. Если учитывать это, то у нас должны заболеть в тяжелых формах половина, а то и больше. Но мы этого не наблюдаем: вспоминаем про наше допущение в 12000 заболевших (1 процент), а также то, что из них единицы в тяжелом состоянии. То есть вирус не опасен для абсолютного большинства (99,99. %) людей. А теперь возьмём статистику Инвитро по антителам к коронавирусу, которая показала их наличие у 15 % анализов в среднем по России. И делаем вывод: каким-то образом минимум 15 % населения переболели этим вирусом и даже не подозревали об этом. То есть напрашивается очевидный вывод: вирус не опасен для абсолютного большинства и заразен на уровне других инфекций. А теперь заканчиваем истерики, спокойно выходим из режима ограничений и продолжаем жить нормальной жизнью.

Гость||

Гость писал(a):

А теперь заканчиваем истерики, спокойно выходим из режима ограничений и продолжаем жить нормальной жизнью.
Это бюджетники отлёживали себе бока в "режиме ограничений". Все остальные как работали, так и продолжают работать.

Гость||

Гость писал(a):

Предлагаю всем истеричкам включить мозг и подумать. Что на сегодня имеем: 4593 с
Простите вы дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

Простите вы дурачок?
Нет. Просто распространитель фейков.

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Имя: Гость
Комментарий:

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