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Общество

Пензенцам предлагают квартиры по низким процентным ставкам

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В России и Пензенской области сейчас действуют программы по ипотеке с рекордно низкой процентной ставкой. Многие субсидируются государством. Единственное ограничение - срок вступления в эти программы. В большинстве случаев это октябрь или ноябрь 2020 года. Так что желающим советуют изучить условия программ и как можно скорее определиться с квартирой.

Например, на территории Города Спутника действует программа сельской ипотеки - от 2,7% годовых. Здесь первоначальный взнос от 10%, льготный кредит на сумму до 3 миллионов рублей выдается на срок до 25 лет.

На квартиры в Спутнике и Пензе можно оформить «Доступную ипотеку» Агентства ипотечного кредитования Пензенской области - от 3,1% годовых. Первоначальный взнос - 20%, максимальный срок кредитования - 30 лет.

На квартиры в ЖК «8 Марта» распространяется совместная программа Сбербанка и «Термодома» - от 4,7% годовых. Первоначальный взнос - от 20%, максимальный срок кредитования - 20 лет.

Также на квартиры в Пензе и Спутнике распространяется действие «Госпрограммы 2020». Промсвязьбанк и «Термодом» разработали предложение, по которому в первый год ставка по ипотеке составляет 2% годовых, в последующие - 5,85%. Первоначальный взнос - от 20%, максимальный срок кредита - 25 лет.

Действует и программа «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Сбербанк, например, предлагает по этой программе ставку от 4,7% годовых. Первоначальный взнос - от 20%, максимальный срок кредитования - 30 лет. А материнский капитал можно направить на первоначальный взнос.

Стоит помнить и о том, что по многим программам для подтверждения доходов достаточно двух документов (паспорт или водительское удостоверение + СНИЛС), в этом случае первоначальный взнос начинается от 30% от стоимости квартиры.

Все эти программы делают жилье по-настоящему доступным для многих пензенских семей. Например, по программе «Доступная ипотека» можно купить 2-комнатную квартиру в ЖК «Новелла» площадью 51,5 кв. м с ежемесячным платежом 7 742 рублей. Подробный расчет по ссылке.

Вся информация о программах представлена на сайтах банков www.sberbank.ru, www.aikdom.ru, www.psbank.ru, www.rshb.ru. Узнать больше о квартирах можно в офисе продаж на Радужной, 1, на сайте termodom-pnz.ru или по телефону 28-28-20.

Застройщик ЖК «Новелла» - ООО СЗ «Термодом-новин», проектные декларации на termodom-novin.ru, застройщик ЖК «8 Марта» - ООО ПКФ «Термодом», проектные декларации на «Термодом».

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