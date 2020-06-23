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Общество

Кулакова-Суворова: продлит ли мэрия время действия зеленой стрелки

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Во вторник, 23 июня, в редакцию портала PenzaInform.ru из администрации города поступил ответ на предложение одного из жителей областного центра увеличить время действия стрелки светофора на одном из самых аварийно опасных перекрестков.

«Месяца два-три назад на перекрестке улиц Кулакова и Суворова изменили режим светофора и установили стрелку поворота налево. Очень удобно, но есть проблема, и не у одного меня она возникла.

Стоим на Кулакова (в направлении к «Перекрестку»), перед стоп-линией, собираемся повернуть налево, на Суворова. Загорается зеленый сигнал светофора с двумя стрелками - прямо и направо. Он загорается с 34-й секунды, наш поворот налево - с 12-й, так что мы начинаем стартовать от стоп-линии.

В итоге за эти 12 секунд успевают проскочить налево всего лишь две-три машины. Поскольку налево поворачивает всегда много транспорта, нельзя ли увеличить хотя бы в часы пик интервал для поворота налево?» - поинтересовался мужчина.

В мэрии Пензы подтвердили, что на протяжении трех последних лет указанный перекресток является местом концентрации ДТП, и подчеркнули: дополнительные секции со стрелками установили как раз для ликвидации очага аварийности.

«В настоящее время режим работы светофорного объекта является оптимальным. Увеличение действия дополнительной секции приведет к необоснованным заторовым ситуациям на других конфликтующих направлениях при подходе к данному перекрестку», - говорится в документе, подписанным заммэра Олега Денисова.

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Гость||

На перекрёстке с Леонова на Циолковского вообще лампочки в двух красных фонарях светофора перегорели. Уже несколько дней ждем ДТП. Думаешь, что светофор вообще не работает, а у тебя, оказывается, красный.

Гость||

У дебилов нет ума, проехать прямо и развернуться у Новости. И потом в правым поворотом к макдаку. Это же лишние 100 грамм бензина

Гость||

На стрелку едет братва, остальные поварачивают.

Имя: Гость
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