Кулакова-Суворова: продлит ли мэрия время действия зеленой стрелки

23.06.2020 | 17:14

Во вторник, 23 июня, в редакцию портала PenzaInform.ru из администрации города поступил ответ на предложение одного из жителей областного центра увеличить время действия стрелки светофора на одном из самых аварийно опасных перекрестков.

«Месяца два-три назад на перекрестке улиц Кулакова и Суворова изменили режим светофора и установили стрелку поворота налево. Очень удобно, но есть проблема, и не у одного меня она возникла.

Стоим на Кулакова (в направлении к «Перекрестку»), перед стоп-линией, собираемся повернуть налево, на Суворова. Загорается зеленый сигнал светофора с двумя стрелками - прямо и направо. Он загорается с 34-й секунды, наш поворот налево - с 12-й, так что мы начинаем стартовать от стоп-линии.

В итоге за эти 12 секунд успевают проскочить налево всего лишь две-три машины. Поскольку налево поворачивает всегда много транспорта, нельзя ли увеличить хотя бы в часы пик интервал для поворота налево?» - поинтересовался мужчина.

В мэрии Пензы подтвердили, что на протяжении трех последних лет указанный перекресток является местом концентрации ДТП, и подчеркнули: дополнительные секции со стрелками установили как раз для ликвидации очага аварийности.

«В настоящее время режим работы светофорного объекта является оптимальным. Увеличение действия дополнительной секции приведет к необоснованным заторовым ситуациям на других конфликтующих направлениях при подходе к данному перекрестку», - говорится в документе, подписанным заммэра Олега Денисова.