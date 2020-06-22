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Общество

Оперштаб назвал число новых носителей коронавируса в области

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Оперативный штаб опубликовал свежие данные о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. К понедельнику, 22 июня, в Пензенской области зарегистрировали 4 380 случаев COVID-19.

За последние сутки диагноз подтвердили у 73 человек, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в регионе колеблется около 80. 18 июня было зарегистрировано 70 новых больных, 19-го - 75, 20-го - 73, 21-го - 83.

Накануне число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 3 731. За все время пандемии от COVID-19 умерли 34 человека. Это 18 мужчин и 16 женщин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Где коментарии врачей о ситуации в больницах? Именно врачей!

Гость||

Настоящие врачи лечат и им не брехни. А те кто ордена получают и дают верную статистику нам без толку слушать!

Гость||

Почему молчат про количество пациентов в больницах с пневмонией? Их число уменьшилось? Увеличилось?

Гость||

Врач может правду сказать. Для вранья у нас другие специалисты есть.

Гость||

Сколько заболевших пневмонией?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Таким образом, число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в регионе колеблется около 80.
А теперь следите за руками! Уже несколько недель колеблется, плюс-минус, но благодаря "удачным" флуктуациям мы вышли аж на второй этап снятия ограничений и готовимся к третьему.

Где логика?

Гость||

Гость писал(a):

Где коментарии врачей о
Ну, это не дело врачей, комментариями заниматься. Их дело лечить.

А выше - кукарекать.

Гость||

Гость писал(a):

Где коментарии врачей о
Ну, это не дело врачей - комментариями заниматься. Их дело лечить.

А ваше - кукарекать.

Гость||

Это похоже Ваше дело кукарекать, а я высказываю свое мнение.

Гость||

Гость писал(a):

Настоящие врачи лечат и им не брехни. А те кто ордена получают и дают верную статистику нам без толку слушать!
Актуальный и правдивый комментарий 5+

Имя: Гость
Комментарий:

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