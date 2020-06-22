Оперштаб назвал число новых носителей коронавируса в области

22.06.2020 | 10:30

Оперативный штаб опубликовал свежие данные о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. К понедельнику, 22 июня, в Пензенской области зарегистрировали 4 380 случаев COVID-19.

За последние сутки диагноз подтвердили у 73 человек, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в регионе колеблется около 80. 18 июня было зарегистрировано 70 новых больных, 19-го - 75, 20-го - 73, 21-го - 83.

Накануне число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 3 731. За все время пандемии от COVID-19 умерли 34 человека. Это 18 мужчин и 16 женщин.