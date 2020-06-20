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Общество

22 июня в Пензенской области ряд акций пройдет в обычном режиме

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Не все акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби, который отмечается в понедельник, 22 июня, пройдут онлайн. Часть мероприятий пройдет в обычном режиме.

20 июня активисты проведут уборку у мемориала воинам, ушедшим на фронт из селиксенских лагерей, и на Мироносицком кладбище.

С 21 по 23 июля запланировано открытие памятников и памятных знаков на ранее неизвестных захоронениях военных летчиков в селах Пашково, Малая Ижмора и Долгово Земетчинского района.

22 июня в 4:00 у памятника пограничникам в сквере имени Дзержинского и у Монумента воинской и трудовой славы ветераны и молодежь зажгут свечи в память о павших.

В 11:30 в храме Михаила Архангела на проспекте Победы пройдет поминальный молебен о погибших в Великой Отечественной войне, а в 12:00 состоится возложение цветов к монументу.

В 12:15 пензенцы присоединятся к Всероссийской минуте молчания.

В 13:00 в Пензе начнется акция «Красная гвоздика». На улице Московской и у памятника Победы волонтеры будут распространять значки. Собранные средства пойдут на оказание помощи ветеранам всех боевых действий.

А в 19:00 на открытых площадках в Комсомольском (Гагарина, 6а) и Детском парках (Кронштадтская, 1) парках начнется показ фильма «Судьба человека». Он будет организован с соблюдением эпидемиологических норм, сообщили в Департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это режим ХЗ все еше радует нашу власть?

Гость||

Акционеры апсратые...

Имя: Гость
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