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Культура

Опубликована программа мероприятий в День памяти и скорби

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В понедельник, 22 июня, в День памяти и скорби в учреждениях культуры Пензенской области пройдут в онлайн-формате мероприятия и акции.

Библиотека им. М. Ю. Лермонтова проведет онлайн-экскурсию по новой экспозиции музея книги военных лет, а библиотека для детей и юношества - марафон памяти «Никто не забыт, ничто не забыто».

В 13:00 в краеведческом музее начнется час памяти «Тот самый первый день и первый шаг к Победе», на котором будут представлены фото- и видеоматериалы о первом дне Великой Отечественной войны.

В 14:00 в Доме народного творчества начнется областной молодежный онлайн-фестиваль патриотической песни «Катюша», в котором примут участие коллективы из районов области.

В это же время областной драмтеатр организует трансляцию архивной записи спектакля «Нам никогда не позабыть…».

Картинная галерея подготовила видеоэкскурсию по выставке к 75-летию Победы «День памяти и скорби». Она начнется в 15:00.

В «Пензаконцерте» в 10:00 начнется марафон «Поклонимся великим тем годам», в 12:00 - онлайн-трансляция музыкального спектакля «Только очень жди» по пьесе К. Симонова «Жди меня», а в 15:00 будут представлены архивные фрагменты выступления Иосифа Кобзона в ККЗ «Пенза» от 2015 года.

В этот день в Пензенской области традиционная акция «Свеча памяти» впервые пройдет в режиме онлайн. Из-за неблагополучной эпидситуации, вызванной пандемией коронавируса, жителям Сурского края предлагают делиться фотографиями со свечой в соцсетях.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Отлично.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В этот день в Пензенской области традиционная акция «Свеча памяти» впервые пройдет в режиме онлайн. Из-за неблагополучной эпидситуации, вызванной пандемией коронавируса, жителям Сурского края предлагают делиться фотографиями со свечой в соцсетях.
Шурнапис!!! А где упоминание о "свечапамяти.РФ"?

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