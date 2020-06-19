Сетевое издание|18+|Пятница|19 июн 2020|15:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Спутнике за две недели возвели фундамент нового детсада

Печать

Только 1 июня были подписаны разрешительные документы о начале строительства в Городе Спутнике нового детского сада, а уже две недели спустя на объекте готов фундамент. Специалисты строительного холдинга «Термодом» вскоре планируют перейти на этап кладки первого этажа.

«Работы идут ударными темпами, мы стараемся успеть сдать детский сад в этом году. Это седьмой детсад в Спутнике и четвертый, который мы строим по похожему проекту», - отметил главный инженер строительного холдинга «Термодом» Андрей Пчелинцев.

Начальник отдела образования администрации Пензенского района Роман Греднев, в свою очередь, подчеркнул, что объект поможет значительно сократить очередность в детские сады.

Новый детский сад в Спутнике будет рассчитан на 120 мест, 40 из них отдадут детям ясельного возраста.

Сдать детский сад планируется в декабре 2020 года. Строительство идет в рамках национального проекта «Демография».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте