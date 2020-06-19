Сетевое издание|18+|Пятница|19 июн 2020|13:49
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Общество

Второй этап: стало известно, кому разрешено возобновить работу

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В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 30 июня, однако ряд ограничений снят. Соответствующее постановление губернатора Ивана Белозерцева размещено на сайте правительства.

Согласно документу, возобновляется работа музеев и библиотек. При этом прием проводится по предварительной записи, в зале должно быть ограничено число посетителей, обязательны соблюдение социальной дистанции (не менее 5 метров) и применение средства индивидуальной защиты.

Разрешено открыть летние и придорожные кафе, а также веранды и террасы при стационарных предприятиях общественного питания.

Открываются рынки и ярмарки непродовольственных товаров, а также предприятия торговли промтоварами с торговым залом площадью до 800 кв. метров (при наличии отдельного входа), а также разрешается торговля иных форматов, в том числе уличная.

Открывается зоопарк. Любители животных должны быть в масках, а заходить в закрытые помещения - из расчета один человек на 10 кв. м.

Можно посещать кладбища.

Также открываются организации, реализующие программы дополнительного профессионального образования взрослых, - при условии проведения индивидуальных занятий в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Также начинают работу гостиницы с использованием не более 20 номеров, салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии.

Детские сады и спортивные секции для юного поколения остаются закрытыми. Они начнут работать на третьем этапе снятия ограничений.

В регионе сохраняется режим самоизоляции для людей из группы риска - граждан старше 65 лет или имеющих хронические заболевания сердца, сосудов, органов дыхания, страдающих диабетом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Можно посещать кладбища.
Неужели без масок?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Открывается зоопарк.
Круто.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Можно посещать кладбища.
Вот это хорошо,а-то идёшь с добрыми помыслами,но чувствуешь себя нарушителем.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 30 июня,
Спасибо, гора с плеч.

Гость||

Урааа!!!

Гость||

Гость писал(a):

режим повышенной готовности продлен до 30 июня,
Нужно усилить Режим, поТому как Можно запроСто сорватЬ ГОЛОСОВАНИЕ!!!

Гость||

Бабуськам никакой самоизоляции не было!С утра до позднего вечера толпами без масок сидят на лавках!

Гость||

когда же откроют детские сады в обычном режиме

Гость||

А есть где-нибудь нормальное полное актуальное постановление без этих "дополнить пункт такой-то, убрать пункт такой-то"?

Гость||

Все готовят для голосувания в Конституцию.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 30 июня
ржу в голос!

Губер живет в отдельном мире от населения области!

Гость||

С какого числа начинает работать зоопарк?

Гость||

Гость писал(a):

С какого числа начинает работать зоопарк?
новых зверей типа тебя - принимают уже с сегодня

Гость||

13.10, а что смешного? Он сделал всё, что мог.Заболели, умерли - сами виноваты.

Гость||

Гость писал(a):

а что смешного?
смешно, что он еще верит, что кто-то будет соблюдать этот режим ХЗ.

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Имя: Гость
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