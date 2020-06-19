Второй этап: стало известно, кому разрешено возобновить работу

19.06.2020 | 12:36

В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 30 июня, однако ряд ограничений снят. Соответствующее постановление губернатора Ивана Белозерцева размещено на сайте правительства.

Согласно документу, возобновляется работа музеев и библиотек. При этом прием проводится по предварительной записи, в зале должно быть ограничено число посетителей, обязательны соблюдение социальной дистанции (не менее 5 метров) и применение средства индивидуальной защиты.

Разрешено открыть летние и придорожные кафе, а также веранды и террасы при стационарных предприятиях общественного питания.

Открываются рынки и ярмарки непродовольственных товаров, а также предприятия торговли промтоварами с торговым залом площадью до 800 кв. метров (при наличии отдельного входа), а также разрешается торговля иных форматов, в том числе уличная.

Открывается зоопарк. Любители животных должны быть в масках, а заходить в закрытые помещения - из расчета один человек на 10 кв. м.

Можно посещать кладбища.

Также открываются организации, реализующие программы дополнительного профессионального образования взрослых, - при условии проведения индивидуальных занятий в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Также начинают работу гостиницы с использованием не более 20 номеров, салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии.

Детские сады и спортивные секции для юного поколения остаются закрытыми. Они начнут работать на третьем этапе снятия ограничений.

В регионе сохраняется режим самоизоляции для людей из группы риска - граждан старше 65 лет или имеющих хронические заболевания сердца, сосудов, органов дыхания, страдающих диабетом.