В Спутнике завершено проектирование ТРК «Галактика»

17.06.2020 | 17:00

Завершается проектирование торгово-развлекательного комплекса «Галактика» в Городе Спутнике.

Была проделана большая подготовительная работа. Специалисты подобрали ключевых арендаторов, определились с внешним видом здания, провели десятки встреч и сотни совещаний. В ближайшее время будет готов дизайн-проект интерьеров, а строительство ТРК начнется уже в этом году.

«Галактика» - это уникальный комплекс. В нем предусмотрены продовольственные и строительные магазины, бутики одежды и обуви. А еще «Галактика» объединит детей и взрослых, спортсменов и всех, кто любит интересный, активный отдых.

В трехэтажном здании, помимо торговых площадей, появятся:

- фуд-корт;

- кинотеатр;

- каток;

- аквапарк (горки, купальная зона, искусственный пляж, зона СПА);

- открытый бассейн на крыше ТЦ;

- спортивная зона (тренажерный зал, зал для фитнеса, волейбольные и баскетбольные площадки);

- детская зона (игровые площадки, лабиринт, батуты, веревочный парк, «Город профессий», скалодром и автодром).

Рядом с торговым комплексом расположится парковка, рассчитанная почти на три тысячи мест.

Дополнительную информацию о торгово-развлекательном комплексе «Галактика» можно найти на сайте galaktikatrk.ru.