Число новых пациентов с коронавирусом продолжает снижаться

17.06.2020 | 10:35

Стало известно, сколько случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Пензенской области за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф на утро среды, 17 июня, диагноз подтвердился у 91 пациента.

Таким образом, общее число инфицированных в Пензенской области достигло 4 006.

В течение последней недели количество случаев COVID-19, ежедневно выявляемых в регионе, снижается. 9 июня был зарегистрирован рекорд (138), затем график пошел на спад: 126 случаев подтвердили 10 июня, 115 - 11-го, 103 - 12-го, 99 - 13-го, 95 - 14-го, 94 - 15-го, 92 - 16-го.

Всего с начала эпидемии выздоровели 3 183 человека, умерли 31: 17 мужчин и 14 женщин.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, уже на этой неделе Пензенская область должна выйти на второй этап смягчения ограничений, наложенных для предотвращения распространения коронавируса.