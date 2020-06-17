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Общество

Число новых пациентов с коронавирусом продолжает снижаться

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Стало известно, сколько случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Пензенской области за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф на утро среды, 17 июня, диагноз подтвердился у 91 пациента.

Таким образом, общее число инфицированных в Пензенской области достигло 4 006.

В течение последней недели количество случаев COVID-19, ежедневно выявляемых в регионе, снижается. 9 июня был зарегистрирован рекорд (138), затем график пошел на спад: 126 случаев подтвердили 10 июня, 115 - 11-го, 103 - 12-го, 99 - 13-го, 95 - 14-го, 94 - 15-го, 92 - 16-го.

Всего с начала эпидемии выздоровели 3 183 человека, умерли 31: 17 мужчин и 14 женщин.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, уже на этой неделе Пензенская область должна выйти на второй этап смягчения ограничений, наложенных для предотвращения распространения коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ага прям рухнуло с 92 до 91.

Гость||

Смешно, на один снижается каждый день...

Гость||

У кого то фантазия совсем не работает.

Гость||

Губернатор провидец. Пусть скажет когда пенза будет жить лучше.

Гость||

Кого-то не добавили в список.. С каждым днем все раньше и раньше публикуют сведения. Раньше ровно в 12 часов, сейчас уже и в 10 30 нормалек

Гость||

А пневмония снижается?

Гость||

На официальном сайте сводки в 10.30 всегда

Гость||

срочно надо переходить ко второму этапу снятию ограничений!

Гость||

Второй день идет спад количества активных. На фоне месячного роста, спады в 2-4 дня уже были в конце мая и начале июня. О тенденции говорить рано.

Гость||

Ни о чём!

Когда были взяты тесты, а то тут писали, что с 28 мая ещё не были готовы!

И самое главное: сколько на СЕГОДНЯШНИЙ день лежат в стационарах пациентов с Ковидом и подозрением на него?

И сколько таких было неделю назад?

И вообще, такое чувство, что вся держава, руководствуясь рекомендациями сверху, начала делать позитив, невзирая на эпид.показания.

Гость||

Чего опять раскудахтались? Сказано снижается, значит снижается! До парадв совсем снизится, а все ограничения в феврале снимут, может быть.

Гость||

с введением масочного режима стало только хуже.

Пора отменять этот бред!

Гость||

Это на столько предсказуемо, что уже просто противно((( Правитель может считать население дураками, но столь явно это демонстрировать -это слишком!

Гость||

Гость писал(a):

с введением масочного режима стало только хуже.

Пора отменять этот бред!

О каком масочном режиме речь когда в автобусе из 10 человек у 2-3 маски, толку от этих масок нет если их все не носят.

Гость||

На прошлой неделе человеку в КИМе сказали, что поражение легких 50%, двусторонняя пневмония. Лежал в палате с тремя положительными ковидниками. Позавчера его выписали как здорового и сразу закрыли больничный. Так бывает?

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Имя: Гость
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