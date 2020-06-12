За 3 месяца от укусов клещей пострадало более 800 пензенцев

12.06.2020 | 09:30

В Пензенской области за минувшую неделю клещи атаковали 132 человека, в том числе 49 детей. Данные на четверг, 11 июня, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Сезон активности опасных кровососов начался 11 марта. За три месяца от их укусов пострадало 804 жителя области, среди них - 278 детей в возрасте до 14 лет.

На наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза проверили 718 членистоногих (63 – за минувшую неделю). В 116 случаях (16,2%) результаты проб оказались положительными.

Принести клеща на исследование можно по адресу: Пенза, улица Лермонтова, 36. За информацией следует обращаться по телефону 54-85-75.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что главными мерами профилактики укусов клещей являются правильный выбор одежды, применение акарицидных средств для ее обработки и репеллентов, которые нужно нанести на кожу.