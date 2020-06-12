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Общество

В Каменке расширяют центр развития творчества детей и юношества

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Большой творческий процесс начался в Каменке. Там расширяют самое востребованное учреждение дополнительного образования, в котором числится более 500 воспитанников.

«У нас занимаются объединения различных направленностей: социально-педагогическое, туристско-краеведческое, естественно-научное, техническое и художественное», - рассказала директор центра развития творчества детей и юношества Татьяна Валуева.

А скоро появятся своя биологическая лаборатория, кузнечная мастерская и современный компьютерный класс.

«Сегодняшнее поколение детей тяготеет к новинкам науки и техники. Поэтому я думаю, что этот центр будет мотивировать ребят к учению. События этого учебного года показали, насколько важна цифровая грамотность. Думаю, этот центр даст моим детям возможность повысить ее», - отметила жительница г. Каменки Татьяна Дудукина.

В новом учебном году к тем, кто уже занимается в каменском центре развития творчества, должно добавится еще как минимум 120 ребят. И не только.

«Запланирована большая работа по привлечению и взрослого населения к занятию дополнительным образованием - как в качестве наставников, так и в качестве обучающихся», - пояснила Татьяна Валуева.

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