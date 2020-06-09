В Пензе за выбрасывающими мусор на ул. Лесной следит видеокамера

09.06.2020 | 15:54

Во вторник, 9 июня, на оперативном совещании в администрации Пензы рассмотрели вопросы благоустройства территорий областного центра.

Речь зашла о ликвидации свалок. В районах проделали большую работу в данном направлении, однако есть места, куда мусор привозят целенаправленно. Там горы бытовых отходов постоянно растут, несмотря на все усилия по их уборке.

Чиновники нашли несколько способов решения проблемы.

Так, подобная свалка появлялась на Лесной улице. После установки камеры на расположенном поблизости ограждении завода дело изменилось.

«Теперь в случае попытки разгрузить здесь машину охрана сообщает в администрацию района. На место оперативно выезжают сотрудники и заставляют убирать несанкционированно размещенный мусор», - рассказал замглавы администрации города Олег Денисов.

Помогают в борьбе с нелегальными свалками и установленные шлагбаумы, и бетонные блоки, перекрывающие проезд. Такая преграда, к примеру, устроена у смотровой площадки на Горной улице.

«Работы в данном направлении продолжаются», - добавили в пресс-службе мэрии.

Пензенцев, обнаруживших, что какая-либо территория города завалена мусором, просят позвонить по телефонам администрации районов: 56-20-16, 52-43-29, 55-11-00 - Железнодорожного, 54-39-18, 54-39-21, 54-39-94 - Ленинского, 49-60-14, 92-93-29 - Октябрьского, 34-34-66, 34-39-51, 32-43-27 - Первомайского.