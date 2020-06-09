С подачей заявления на «детскую» выплату 10 000 руб. не стоит медлить

09.06.2020 | 15:40

Семьям, в которых растут дети в возрасте от 3 до 16 лет, не следует откладывать в долгий ящик подачу заявления на выплату 10 тысяч рублей. Об этом предупредили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.

Специалисты ожидают поступления около 177 тысяч соответствующих заявлений. Сейчас большинство поданных документов уже отработано, 102 тысячи семей региона получили выплату почти на 140 тысяч детей, средства перечислены на общую сумму 1,39 млрд рублей.

Сотрудники органов пенсионного фонда готовы принять заявления от тех семей, которые по какой-то причине еще не занимались этим вопросом.

Подать заявление можно через единый портал госуслуг либо при личном обращении в клиентские службы пенсионного фонда или МФЦ. Следует иметь в виду: прием граждан проводится только по предварительной записи (телефон горячей линии ОПФР (8412) 42-62-92) или по номеру горячей линии органа ПФР в районе проживания заявителя. Список номеров можно найти на сайте ПФР в разделе «Контакты региона», вкладка «Структура отделения».

«Обращаем особое внимание, что опекуны и попечители, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет, также могут получить единовременную выплату.

Семьям, в которых дети родились за границей, из-за чего невозможно идентифицировать их в государственном реестре ЗАГС, необходимо также лично, со свидетельством о рождении ребенка, обратиться в ближайшую клиентскую службу пенсионного фонда или в МФЦ», - предупредили в отделении ПФР.