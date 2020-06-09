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Общество

Опубликовано изменение в расписании пригородных поездов

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В связи с празднованием Дня России Башкортостанская пригородная пассажирская компания установила следующее расписание движения пригородных поездов.

В четверг, 11 июня, поезда будут следовать по расписанию пятницы, 12 и 13 июня - по расписанию субботы, 14 июня они пойдут по воскресному графику, 15-го числа - по расписанию понедельника.

Кроме того, 11, 12, 13, 14, 15 июня назначаются поезда № 6115 Белинская - Пачелма (отправление в 10:35, прибытие в 11:42) и № 6110 Пачелма - Белинская (отправление в 14:27, прибытие в 15:35).

«Компания просит пассажиров по возможности оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Если поездку отложить нельзя, старайтесь избегать передвижения в часы пик, соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь бесконтактными способами оплаты проезда, соблюдайте другие рекомендации. Пассажиры могут приобрести защитные маски и перчатки во время поездки у билетных кассиров в пригородных поездах», - сообщили в пресс-службе БашППК.

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Источник — фото pixabay.com
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