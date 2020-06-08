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Общество

Областная больница обнародовала кадры из отделения реанимации

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Пензенская областная клиническая больница имени Н. Н. Бурденко поделилась новыми кадрами из красной зоны, где лечат больных коронавирусной инфекцией.

Заведующий эндоскопическим отделением учреждения Игорь Эрдели продемонстрировал бронхофиброскопы, которые используются при лечении детей. В ролике можно увидеть длинный гибкий стержень прибора, рукоятку управления.

Продемонстрированы эндоскопы для интубации, проведения биопсии и удаления инородных тел из дыхательных путей.

«Интубировать приходится трубкой диаметром 4-5 мм. Для того чтобы ее завести, чтобы ребенок дышал и можно было сделать операцию, необходимо заинтубировать с помощью вот такого детского эндоскопа», - пояснил Игорь Эрдели.

В ролике показан и процесс интубации взрослого пациента, в котором применяется эндоскоп. При помощи прибора специалисты проверили состояние органов дыхания, а также ввели больному медицинский препарат.

В красную зону областной больницы Бурденко попадают самые тяжелые пациенты со всего региона. Видео из нее сотрудники уже предоставляли ранее. Читатели портала могли ознакомиться с ним 24 мая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео областной больницы имени Н. Н. Бурденко
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Гость||

И зачем это надо?! Это событие века? В какое место лезут, как часто и почём?

Имя: Гость
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