Глава Пензы поздравил соцработников с профессиональным праздником

08.06.2020 | 10:23

В понедельник, 8 июня, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил работников социальных служб города с профессиональным праздником.

«Вы посвятили свою жизнь важному и нужному делу. Вы оказываете помощь, поддержку всем нуждающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, помогаете этим людям справиться с проблемами, а самое главное, вселяете в них уверенность в собственных силах и завтрашнем дне. Вы дарите людям частичку своей души, тепло и заботу. От вашей работы во многом зависит стабильность и благополучие в обществе.

Низкий поклон за ваш нелегкий труд, за терпение, умение сопереживать, искренность, чуткость, доброту и понимание, сердечность и отзывчивость, высокий профессионализм и готовность всегда прийти на помощь!

Поздравляя вас с профессиональным праздником, сердечно желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, мира, оптимизма, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях! Пусть не иссякнет никогда ваша энергия, пусть исполнится все задуманное и сторицей воздадутся вам ваши добрые дела!» - говорится в обращении