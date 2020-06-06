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Общество

Жильцов аварийных домов расселят в новостройки в Заводском районе

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В рамках программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в областном центре планируют обеспечить квартирами почти 3 500 тысяч человек из 86 многоквартирных домов. Общий объем финансирования составляет более 2 миллиардов рублей - это средства из федерального и местного бюджетов.

В настоящее время в Заводском районе возводят две высотки для переселенцев.

«Дальнейшая застройка будет осуществляться в соответствии с проектом планировки территории - два дома. Это уже этапы 2021-2023 годов, в зависимости от застройщика. На данном строительстве ведется кладка первых четырех этажей - перегородок и наружных стен», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

Строительство обоих зданий ведется согласно графику. Люди из аварийных домов с нетерпением ждут, когда получат ключи от новых квартир. Например, в двухэтажке на Комсомольской жить стало уже небезопасно.

«Все в трещинах, отвалилось - спасибо, я вовремя отошла, а то бы на голову шарахнуло. Не стало бы бабушки», - отметила жительница дома № 31 на ул. Комсомольской Таисия Сдобнова.

Пензенцы, памятуя о проблемах с домами в Заре, надеются, что к качеству этого жилья претензий у них не возникнет. Вот выдержат ли сети - вопрос, которым задается практически каждый второй. Район старый, и аварии на трубах здесь происходят регулярно.

«Когда будем застраивать новые дома, будут подготовлены проекты новых коммуникаций для подключения уже имеющихся, то есть нагрузка перераспределится. Поэтому обращаю внимание: старые сети будут ликвидироваться, ввиду этого нагрузка на старую инфраструктуру не станет больше», - заверил Александр Юлин.

Курировать сферу ЖКХ предстоит новому человеку в городской администрации - заммэра Олегу Денисову. До этого он был главой Железнодорожного района Пензы. Теперь работы у него прибавилось ровно в четыре раза.

«В настоящее время главные задачи - подготовка к зиме, отопительному периоду-2020/21, завершение программ по «БКАД», формирование современной городской среды. Немаловажный вопрос - настоящее благоустройство», - прокомментировал заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жильцов аварийных домов расселят в новостройки в Заводском районе
Из Зари?

Гость||

Расселят бесплатно или по льготной ипотеке?

Гость||

Гость писал(a):

Из Зари?
Заберите нас из Зари обратно в город!!!

Гость||

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

penzainform.ru писал(a):

планируют обеспечить квартирами почти 3 500 тысяч человек из 86 многоквартирных домов. Общий объем финансирования составляет более 2 миллиардов рублей - это средства из федерального и местного бюджетов.
Примерно 572 тысячи на нос.И это чистыми на строительство.Простым языком объясню для тех,кто ЖИВЁТ ПО СОСЕДСТВУ,НО ПЛАТИТ ЗА ВСЁ.

ЕСТЬ ОДНА ЦЕНА,КОГДА СТРОИТ ГОРОД И ПЛАТИМ МЫ ЗА МАТЕРИАЛ И РАБОЧУЮ СИЛУ,ТАК КАК ВСЕ КОММУНИКАЦИИ МЫ ДАРИМ.ПРИ ТАКОМ ВАРИАНТЕ КВАРТИРА В 45М^2 БУДЕТ СТОИТЬ 800-900 РУБЛЕЙ ИЛИ 2230-2240 КВАРТИР.ЕСТЬ ДРУГОЙ ВАРИАНТ,ГДЕ ЕСТЬ СВОЙ ПОДРЯДЧИК,СВОИ ОТКАТЫ ЗА ОБЪЁМ И ПОЛНАЯ ВЛАСТЬ В РАЙОНЕ ПО ВСЕМ КОММУНИКАЦИЯМ.ЦЕНА СРАЗУ РАСТЁТ,А КВАРТИР СТАНОВИТСЯ НА 200 МЕНЬШЕ.И ЕСТЬ ТРЕТИЙ ВАРИАНТ,КОГДА ЭТОЙ СТРОЙКОЙ ЗАИНТЕРЕСОВЫВАЕТСЯ ОЛИГАРХИ СТРОИТЕЛЬНОГО СУРСКОГО КРАЯ.НУ ТОГДА ЭТО РЕАЛЬНАЯ КАРТИНА,НА ЧЕЛОВЕКА ПО 572 ТЫСЯЧИ НА НОС.

Гость||

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ,ДЛЯ ОЛИГАРХОВ СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА ЗЕМЛЯ БОНУСОМ.У НАРОДА ПЕНЗЫ АКЦИЯ,СТРОИМ НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ БЕСПЛАТНО.

Гость||

Вот почему Денисова в город подтянули , наверное очень удачно расселил Железнодорожный и сформировал в нём современную городскую среду . Район стал «самым-самымлутшым» очередь за Пензой

Гость||

Гость писал(a):

Заберите нас из Зари обратно в город!!!
Так кого не спрошу проживающего в заре отвечают всё ништяк город пенза ехать быстро.Так что всё нормально живите там.

Гость||

На фига посредники? Дайте на каждого по 572 тыр и разойдёмся как море корабли

Имя: Гость
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