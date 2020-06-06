Жильцов аварийных домов расселят в новостройки в Заводском районе

06.06.2020 | 19:15

В рамках программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в областном центре планируют обеспечить квартирами почти 3 500 тысяч человек из 86 многоквартирных домов. Общий объем финансирования составляет более 2 миллиардов рублей - это средства из федерального и местного бюджетов.

В настоящее время в Заводском районе возводят две высотки для переселенцев.

«Дальнейшая застройка будет осуществляться в соответствии с проектом планировки территории - два дома. Это уже этапы 2021-2023 годов, в зависимости от застройщика. На данном строительстве ведется кладка первых четырех этажей - перегородок и наружных стен», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

Строительство обоих зданий ведется согласно графику. Люди из аварийных домов с нетерпением ждут, когда получат ключи от новых квартир. Например, в двухэтажке на Комсомольской жить стало уже небезопасно.

«Все в трещинах, отвалилось - спасибо, я вовремя отошла, а то бы на голову шарахнуло. Не стало бы бабушки», - отметила жительница дома № 31 на ул. Комсомольской Таисия Сдобнова.

Пензенцы, памятуя о проблемах с домами в Заре, надеются, что к качеству этого жилья претензий у них не возникнет. Вот выдержат ли сети - вопрос, которым задается практически каждый второй. Район старый, и аварии на трубах здесь происходят регулярно.

«Когда будем застраивать новые дома, будут подготовлены проекты новых коммуникаций для подключения уже имеющихся, то есть нагрузка перераспределится. Поэтому обращаю внимание: старые сети будут ликвидироваться, ввиду этого нагрузка на старую инфраструктуру не станет больше», - заверил Александр Юлин.

Курировать сферу ЖКХ предстоит новому человеку в городской администрации - заммэра Олегу Денисову. До этого он был главой Железнодорожного района Пензы. Теперь работы у него прибавилось ровно в четыре раза.

«В настоящее время главные задачи - подготовка к зиме, отопительному периоду-2020/21, завершение программ по «БКАД», формирование современной городской среды. Немаловажный вопрос - настоящее благоустройство», - прокомментировал заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов.