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Происшествия

В Мокшане из охваченного огнем дома хозяева спасли кота и собаку

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В пятницу, 5 января, в Мокшане огонь уничтожил все имущество местной семьи.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сигнал о возгорании на улице Калинина поступил в 17:22. На борьбу с огнем прибыли 8 человек личного состава, использовалось 5 единиц техники.

Сгорели деревянный дом, баня и надворные постройки.

В Мокшане из охваченного огнем дома хозяева спасли кота и собаку

«У наших соседей случилась беда! Что успели на себя одеть, в том и выскочили из дома. Спасти удалось только документы, кота и собаку. Пожар уничтожил все! Люди остались без средств к существованию и крыши над головой», - написала жительница райцентра.

Погибших и пострадавших в пожаре нет.

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Источник — видео «Пенза новости», фото № 2 - МЧС
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