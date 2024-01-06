В Мокшане из охваченного огнем дома хозяева спасли кота и собаку

06.01.2024 | 14:37

В пятницу, 5 января, в Мокшане огонь уничтожил все имущество местной семьи.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сигнал о возгорании на улице Калинина поступил в 17:22. На борьбу с огнем прибыли 8 человек личного состава, использовалось 5 единиц техники.

Сгорели деревянный дом, баня и надворные постройки.

«У наших соседей случилась беда! Что успели на себя одеть, в том и выскочили из дома. Спасти удалось только документы, кота и собаку. Пожар уничтожил все! Люди остались без средств к существованию и крыши над головой», - написала жительница райцентра.

Погибших и пострадавших в пожаре нет.