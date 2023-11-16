Замминистра объяснил, почему жители новостроек платят за капремонт

16.11.2023 | 10:54

Жители новостроек на два года после сдачи дома в эксплуатацию освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт. Об этом в прямом эфире, организованном ЦУРом, напомнил первый замминистра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Андрей Цесарев.

«Есть категории жителей, которые освобождены от уплаты взносов за капремонт. Во-первых, это жильцы домов, признанных аварийными. Их освобождают от начисления платежей и исключают из программы ремонта. Во-вторых, это новостройки. Несмотря на гарантию застройщика сроком 3-5 лет, мораторий составляет 2 года», - рассказал он.

По словам спикера, по истечении определенного срока дом начинает изнашиваться и будет возникать необходимость проводить работы капитального характера.

«А в связи с тем, что взнос достаточно низкий, нужно время, чтобы накопить определенную сумму, скажем, на ремонт крыши», - пояснил Андрей Цесарев.

Он напомнил, что в следующем году размер взноса на капремонт сохраняется на прежнем уровне - 9 рублей 50 копеек с квадратного метра общей площади помещения. Таким этот показатель будет уже четвертый год.