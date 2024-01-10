В Пензе пламя охватило частный дом на Шуисте

10.01.2024 | 14:55

В среду, 10 января, в частном секторе Пензы случился серьезный пожар, с которым боролись несколько десятков человек.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как за забором высокое пламя жадно поглощает постройку.

«Пожар на Шуисте, недалеко от Сурского моста», - написал автор.

В главном региональном управлении МЧС рассказали, что сигнал о возгорании в 3-м Колхозном проезде поступил в 13:37. Когда пожарные прибыли по адресу, пылала вся кровля дома площадью 120 кв. м.

Огонь тушили 32 человека, привлечено 5 единиц техники. В 14:05 возгорание было локализовано.

«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ведомства.