В Кузнецке мать шестерых детей ни разу не платила им алименты

06.06.2020 | 19:30

В Кузнецке к административной ответственности привлечена 37-летняя женщина, которая не выплачивала алименты шестерым своим детям. Она задолжала им почти 3 миллиона рублей. Четыре несовершеннолетних сына и две дочери сейчас находятся под опекой и за долгие годы не получили от матери ни копейки.

«Она вела разгульный образ жизни, злоупотребляла спиртные напитки. Вместе с сожителем каждый месяц меняет квартиру в Кузнецке: снимает жилье, не платит, уходит на другое место», - рассказал судебный пристав Кузнецкого межрайонного отделения УФССП России по области Анатолий Фураев.

Судебные приставы Кузнецкого межрайонного отделения смогли ее разыскать. Свой долг перед детьми нерадивая мать пыталась оправдать тяжелой ситуацией - коронавирус гуляет по стране.

«Свои родительские обязанности не выполняла никогда. В отношении должницы составлялись административные протоколы с привлечением ее к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35, также она привлекалась к уголовной ответственности», - добавил Анатолий Фураев.

На этот раз суд назначил алиментщице наказание в виде 70 часов обязательных работ.