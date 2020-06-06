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Общество

В Кузнецке мать шестерых детей ни разу не платила им алименты

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В Кузнецке к административной ответственности привлечена 37-летняя женщина, которая не выплачивала алименты шестерым своим детям. Она задолжала им почти 3 миллиона рублей. Четыре несовершеннолетних сына и две дочери сейчас находятся под опекой и за долгие годы не получили от матери ни копейки.

«Она вела разгульный образ жизни, злоупотребляла спиртные напитки. Вместе с сожителем каждый месяц меняет квартиру в Кузнецке: снимает жилье, не платит, уходит на другое место», - рассказал судебный пристав Кузнецкого межрайонного отделения УФССП России по области Анатолий Фураев.

Судебные приставы Кузнецкого межрайонного отделения смогли ее разыскать. Свой долг перед детьми нерадивая мать пыталась оправдать тяжелой ситуацией - коронавирус гуляет по стране.

«Свои родительские обязанности не выполняла никогда. В отношении должницы составлялись административные протоколы с привлечением ее к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35, также она привлекалась к уголовной ответственности», - добавил Анатолий Фураев.

На этот раз суд назначил алиментщице наказание в виде 70 часов обязательных работ.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Отправить ее работать санитаркой в больницу под надзором или дворником!Бестыжая-как можно не любить своих деток?В первую очередь о детях нужно думать!

Гость||

Государству нудны дети???

Посмотрите на эту проблему с дугой стороны,часто убивают новорожденных. Не хочет воспитывать и хрен бы с ней. Госудаство не может воспитать из детей достойных граждан. Мальчишкам Суворовские училища,девочкам тоже нужные государству профессии.

Оставить с матерью? В перспективе алкоголизм,наркомания,тюрьма.

Гость||

Где она должна взять 3 млн ?

Гость||

пусть государство обеспечит ее (да и всю страну) работой от 150 000 руб, а потом уже пусть и взыскивает эти 3 мульта.

Имя: Гость
Комментарий:

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