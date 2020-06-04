Выплаты на детей 3-16 лет: что делать, если деньги не поступили

04.06.2020 | 17:53

В четверг, 4 июня, в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской области объяснили, что делать жителям региона, которые оформили заявление на новую выплату, но денег так и не получили.

Речь идет о единовременном пособии на детей от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей.

«Если в своем «Личном кабинете» вы видите, что вынесено положительное решение, но деньги на счет не пришли, волноваться не стоит: средства зачисляются на счета получателей в течение трех дней», - предупредили в ПФР.

Если прошло больше трех дней, а долгожданной суммы так и нет, заявитель, возможно, допустил какую-то ошибку при оформлении.

Самые распространенные из них связаны с банковскими реквизитами: иногда вместо своего счета заявитель приводит счет мужа, жены либо другого лица, некоторые указывают номер банковской карты, а не номер счета. Бывает и такое, что карта получателя заблокирована.

«В таких ситуациях банк возвращает средства в пенсионный фонд. Для получения средств заявителю необходимо уточнить номер своего банковского счета. Для предоставления корректной информации воспользуйтесь электронным сервисом https://online.pfrf.ru. Повторное заявление подавать не нужно», - уточнили в ПФР.

Кроме того, заявление может быть отклонено, если неверно указаны данные о ребенке (ошибки в ФИО, дате рождения, СНИЛС, указании родственной связи), если заявитель лишен родительских прав или не является гражданином России (не проживает на ее территории).

Также выносится отказ, если один из родителей подал повторное заявление на того же ребенка или средства были перечислены семье по ранее поданному заявлению.

«Уточнить причину отказа, чтобы в случае допущенной ошибки подать новое заявление, можно с помощью электронного сервиса https://online.pfrf.ru», - пояснили в пресс-службе.

Выплата пособия началась 1 июня. На тот момент в регионе было подано 123 949 заявлений, и по большинству из них были приняты положительные решения.

Оформить заявку можно до 1 октября.