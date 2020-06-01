Сетевое издание|18+|Понедельник|1 июн 2020|18:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Выплату на детей от 3 до 16 лет оформили 124 000 пензенских семей

Печать

В понедельник, 1 июня, стартовала выплата единовременных пособий в размере 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет.

Такую сумму в Пензенской области получат около 124 000 семей. Всего в регионе было подано 123 949 заявлений, и по большинству из них были приняты положительные решения. На реализацию данной меры поддержки направляется почти 1 млрд 239 млн рублей.

Те, кто еще не оформил заявление на выплату, могут сделать это до 1 октября, воспользовавшись порталом госуслуг или обратившись в клиентские службы Пенсионного фонда России либо МФЦ.

«Грубые ошибки, допущенные при заполнении заявления, могут стать причиной вынесения отказного решения. Например, неверно указано имя или отчество ребенка, из-за чего невозможно идентифицировать его в государственном реестре записей актов гражданского состояния. Также часто родители вместо номера и даты актовой записи указывают дату и номер свидетельства о рождении», - предупредили в пресс-службе регионального правительства.

При отказе из-за некорректного заполнения формы нужно оформить заявление еще раз.

«Обращаем особое внимание, что опекуны и попечители, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет, также могут получить единовременную выплату. Для этого им нужно подать заявление лично в ближайшей клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ.

Родителям, дети которых родились за границей, из-за чего невозможно идентифицировать их в государственном реестре записей актов гражданского состояния, необходимо также лично, со свидетельством о рождении ребенка, обратиться в ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или в МФЦ», - добавили в пресс-службе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Мы не получили пока..

Гость||

мы получили

Гость||

Кто-нибудь не на карту мир получил выплаты? Я при заполнении заявки указала карту сбербанка с платежной системой visa. Могут ли из-за этого не перечислить выплату??

Гость||

На карту ВТБ получила.

Гость||

уже пришли

Гость||

Гость писал(a):

Кто-нибудь не на карту мир получил выплаты?
На Visa пришли. Карта вообще не имеет разницы. В заявлении нужно было номер счета указывать, привязанный к карте, а не ее номер.

Гость||

нам тоже пришли

Гость||

Здравствуйте, а на карту mastercard пришли кому нибудь?

Гость||

Мы получили Спасибо!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте