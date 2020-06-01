Выплату на детей от 3 до 16 лет оформили 124 000 пензенских семей

01.06.2020 | 17:25

В понедельник, 1 июня, стартовала выплата единовременных пособий в размере 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет.

Такую сумму в Пензенской области получат около 124 000 семей. Всего в регионе было подано 123 949 заявлений, и по большинству из них были приняты положительные решения. На реализацию данной меры поддержки направляется почти 1 млрд 239 млн рублей.

Те, кто еще не оформил заявление на выплату, могут сделать это до 1 октября, воспользовавшись порталом госуслуг или обратившись в клиентские службы Пенсионного фонда России либо МФЦ.

«Грубые ошибки, допущенные при заполнении заявления, могут стать причиной вынесения отказного решения. Например, неверно указано имя или отчество ребенка, из-за чего невозможно идентифицировать его в государственном реестре записей актов гражданского состояния. Также часто родители вместо номера и даты актовой записи указывают дату и номер свидетельства о рождении», - предупредили в пресс-службе регионального правительства.

При отказе из-за некорректного заполнения формы нужно оформить заявление еще раз.

«Обращаем особое внимание, что опекуны и попечители, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет, также могут получить единовременную выплату. Для этого им нужно подать заявление лично в ближайшей клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ.

Родителям, дети которых родились за границей, из-за чего невозможно идентифицировать их в государственном реестре записей актов гражданского состояния, необходимо также лично, со свидетельством о рождении ребенка, обратиться в ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или в МФЦ», - добавили в пресс-службе.