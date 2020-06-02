В детской больнице Кузнецка установят компьютерный томограф

02.06.2020 | 14:41

В Кузнецкой межрайонной детской больнице появится томограф. Об этом во вторник, 2 июня, рассказали в пресс-службе мэрии.

Метод исследования отлично зарекомендовал себя при диагностике и определении природы воспалительного процесса при поражении легких. Как известно, этот орган является мишенью для коронавируса.

Томограф передадут в медучреждение после завершения всех необходимых подготовительных работ.

Ранее сообщалось, что жители области с легкой формой пневмонии лечатся дома. Медики внимательно наблюдают за их состоянием, а на четвертый день после постановки диагноза привозят на КТ. Всего в регионе задействовано восемь компьютерных томографов, а также два аппарата – в частных клиниках.